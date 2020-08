Elecciones en Estados Unidos: son republicanos y hacen campaña contra Trump

Cada día el equipo de campaña demócrata publica una lista de candidatos republicanos que piden el voto para Joe Biden, y la lista crece cada día más. Hay varios grupos de republicanos que incluso hacen campaña a favor de Joe Biden y en contra de Donald Trump, hasta en la muy conservadora Texas.

Con el corresponsal de RFI en Houston, Thomas Harms

Este video es uno de los muchos anuncios financiados y emitidos por The Lincoln Project (El Proyecto Lincoln). Se trata de un montaje del personaje del dibujo animado Dora la Exploradora y declaraciones de Donald Trump explicando un test cognitivo al que fue sometido.

El Proyecto Lincoln es una organización de activistas republicanos comprometidos con la lucha contra Donald Trump, como el abogado Jacob Monty: "Cuando observo lo que define a un republicano, pienso en el excepcionalismo estadounidense, el estado de derecho, la responsabilidad fiscal. Donald Trump no tiene nada más que desprecio por estos tres principios. Ahora mismo nuestro país es más importante que el partido y necesitamos deshacernos del cáncer que es Donald Trump”, afirma.

John Farner es parte de un grupo de 43 republicanos que han prometido su apoyo a Joe Biden, 43 ex miembros de la administración Bush. "Lo que nos une es nuestra preocupación por el futuro de nuestra nación. Donald Trump no representa nuestros principios republicanos, no representa lo grandioso de Estados Unidos. Donald Trump representa sólo lo mejor para él. Así que decidimos apoyar a Joe Biden, apoyar su liderazgo porque eso es lo que falta ahora mismo. Y necesitamos a alguien que asuma la responsabilidad. Necesitamos a Joe Biden como presidente”, explica.

A 70 días de las elecciones presidenciales, los oponentes republicanos a Donald Trump son cada vez más visibles.

Entre los funcionarios republicanos electos que piden el voto para Joe Biden se encuentran el ex Secretario de Defensa Colin Powell, la viuda del senador John McCain, pero también ex gobernadores como John Kasich de Ohio, ex senadores o funcionarios republicanos electos que no se presentan a la reelección este año como el republicano Francis Rooney, electo desde Florida, o más recientemente, este lunes, el muy conservador Jeff Flake, ex senador de Arizona.

