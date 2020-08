Perú: Un camión itinerante distribuye oxígeno a la población afectada por la Covid-19

En plena pandemia de Covid-19, una enfermedad que ataca las vías respiratorias, el Perú sufre una escasez de oxígeno medicinal. Sin recibir el aporte prometido por el gobierno central, una asociación de alcaldes creó su propia planta itinerante para recargar las botellas de oxígeno. El gas se distribuye a los familiares de los pacientes.

Por Wyloën Munhoz-Boillot, corresponsal de RFI en Lima.

La fila es larga en la puerta de este parque en San Juan de Lurigancho, un barrio pobre de Lima. Adentro, los hombres cargan y descargan las botellas de oxígeno de un gran camión, bajo la atenta mirada de Sandra Huamani: "Suministramos oxígeno a la población. La gente viene con sus cilindros, los llenamos gratis y se van", dice la coordinadora.

La joven forma parte de la asociación de alcaldes del Perú, que creó este camión para la distribución gratuita de oxígeno medicinal. El presidente de la entidad, Álvaro Paz de la Barra, tuvo esta idea después de perder a su padre por el coronavirus en julio.

"El oxígeno medicinal faltaba en todo el país. Y me dije a mí mismo que como representante de una autarquía, nosotros, los alcaldes, debemos actuar en esta lucha por la vida. Por eso lanzamos este proyecto de solidaridad", explica.

Situación estancada

Ante la falta de oxígeno en el país a principios de junio, el gobierno peruano describió el producto como "un recurso estratégico para la salud" y anunció la importación de oxígeno de los países vecinos. Sin embargo, dos meses después la situación no ha mejorado.

La falta de material agrava la crisis del coronavirus en el país de 32 millones de personas. El Perú tiene más de 590.000 infecciones y 27.663 muertes por Covid-19, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

Con la planta de recarga itinerante, Álvaro Paz de la Barra y su equipo de voluntarios recorren los barrios de Lima y distribuyen oxígeno médico gratuito en los 43 barrios de la capital.

En el Perú, la escasez de productos médicos en los hospitales es tal que las familias de los pacientes deben comprarlos por su cuenta. El gran aumento de la demanda ha provocado una explosión de precios de este "producto raro".

Una iniciativa salvadora

"Gracias a Dios, estamos recibiendo oxígeno aquí. Mi tío está con Covid. Está en casa porque ya no hay lugar en el hospital, ya no toman más pacientes. Necesita oxígeno, pero no existe o cuesta mucho dinero. Por eso estamos aquí", dice una de las personas de la fila.

La historia se repite entre las personas que han estado esperando su turno desde las primeras horas de la mañana con las botellas de oxígeno vacías.

Debido a la gran demanda, el grupo tuvo que crear un protocolo de selección para la distribución. "Hemos comprobado con las autoridades sanitarias para determinar los casos más urgentes. Lamentablemente, dos de los pacientes seleccionados hoy sufrieron una aguda dificultad respiratoria y murieron por la mañana", explica Sandra Huamani.

Ante la emergencia, Álvaro Paz de la Barra pide a Lima que cree nuevas formas de tratamiento para la población. "Esperamos que el gobierno se inspire en nuestro modelo de atención para satisfacer la demanda de oxígeno en territorio peruano", recalca.

