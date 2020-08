CIDH dice que Abrão ‘sigue siendo’ su secretario ejecutivo pese a oposición de Almagro

La Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) decidió renovar el mandato hasta 2024 de su Secretario ejecutivo, Paulo Abrão, por considerarlo la persona ideal para liderar la protección de los derechos humanos en la región. Y se lo hizo saber al Secretario General de la OEA, Luis Almagro, quien no cuestionó la pertinencia de dicha renovación. Pero el 15 de agosto, último día de vigencia del contrato de Abrão, el Secretario de la OEA comunicó a la CIDH, sin consulta previa, su determinación de abstenerse “de avanzar en el nombramiento del Secretario Ejecutivo” de la Comisión, lo que se traduce en una negativa a extender su contrato laboral. Es decir, en la práctica es imposible que Abrão, continúe ejerciendo su cargo. Almagro funda su decisión en el argumento de que, según su interpretación de las normas, el reglamento de la CIDH no es vinculante y, por tanto, él como secretario general de la OEA no está obligado a seguirlo. La Comisión le recuerda a Almagro que tanto Corte Interamericana de Derechos Humanos como la OEA otorgan a la CIDH plena autonomía e independencia en el ejercicio de su mandato conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Que la Asamblea General de la OEA, encomienda a la Comisión Interamericana que adopte su propio Reglamento. Y finalmente, que si no se respeta la autonomía e independencia de la CIDH es imposible preservarla de presiones e injerencias que limiten su tarea de defensa supervisión y promoción de DDHH en el hemisferio. En este contexto, la CIDH ratificó el nombramiento. "Para la CIDH, Paulo Abrao sigue siendo su secretario ejecutivo", aseguró Joel Hernández, presidente de la organización. Abrao "es el funcionario a cargo de la Secretaría Ejecutiva. La designación de la secretaria adjunta Claudia Pulido es exclusivamente para atender las cuestiones de índole administrativo", señaló. “Denuncias de carácter funcional” Almagro respondió muy poco después, lamentando que no se haya podido "avanzar en el proceso de designación del secretario ejecutivo de la CIDH debido a la existencia de decenas de denuncias de carácter funcional" presentadas contra Abrao. Y deploró la "falta de tramitación" de estas quejas como "un duro golpe" a la credibilidad de la CIDH. "Es completamente falta de ética y repudiable pretender generar confusión respecto a lo que constituye la responsabilidad y rendición de cuentas funcional individual de uno o más funcionarios y lo que constituye la autonomía de la CIDH", dijo Almagro en un comunicado. Fuentes de la OEA dijeron que son "más de 60" las denuncias contra Abrao presentadas ante la Ombudsperson del organismo, Neida Pérez. Mencionaron en particular "acoso laboral" y "manipulación de concursos y contrataciones". Hernández señaló que esas quejas deben "seguir su curso legal", pero "corren por cuerdas separadas" del "tema central". "Esas denuncias no son un impedimento para que el secretario Almagro renueve el contrato del secretario ejecutivo Abrao", opinó. Abrao, un brasileño de reconocida y destacada trayectoria internacional en derechos humanos, asumió el puesto en la CIDH el 16 de agosto de 2016.

AFP