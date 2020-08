Convención Republicana: Melania Trump pide cuatro años más para ‘Donald’

Después de una primera noche dedicada a demonizar el campo demócrata, los oradores del martes 26 de agosto se centraron en la defensa del balance de la presidencia de Trump. La primera dama Melania Trump y dos hijos de Trump abogaron por el mandatario, quien a su vez habló desde la Casa Blanca.

Con Anne Corpet, corresponsal de RFI en Washington

Cinco inmigrantes -entre ellos un boliviano- jurando el cargo en una ceremonia de naturalización en la Casa Blanca es algo nunca visto en una convención del partido. Donald Trump también utilizó su poder presidencial con fines políticos al firmar durante la convención el perdón de un ex prisionero que trabaja en la rehabilitación de ex convictos. Ambos eventos fueron filmados en la Casa Blanca y transmitidos durante la convención.

Otro episodio inusual del evento fue la declaración de Mike Pompeo en vivo desde Jerusalén: normalmente, los jefes de la diplomacia americana se abstienen de intervenir durante estos actos políticos masivos. "El presidente Trump puso en práctica su visión de Estados Unidos primero. Puede que no lo haya hecho popular en todas las capitales del mundo, pero funcionó", afirmó Pompeo, al repasar la ofensiva contra China e Irán, el acercamiento a Corea del Norte y la mudanza de la embajada estadounidense a Jerusalén.

“No es un político ordinario"

A Donald Trump no le importa la etiqueta... Melania Trump lo reconoció entre líneas: "No es un político ordinario”, dijo. La primera dama describió a su marido como un hombre cuya principal preocupación era defender su país: "Donald quiere que sus familias estén a salvo, no quiere nada más que la prosperidad de este país, y no pierde el tiempo en política”, enfatizó.

Eric Trump, uno de los cinco hijos del presidente, también lo retrató como un firme defensor del pueblo estadounidense. "El espíritu estadounidense derrotó al fascismo y al comunismo y en 68 días derrotará las opiniones vacías, opresivas y radicales de la extrema izquierda", prometió Eric Trump, de 36 años.

Su hermana Tiffany también rindió homenaje a su padre. "Un voto por mi padre es un voto para defender nuestros ideales estadounidenses", remarcó la joven de 26 años.

Cada miembro de la familia denunció la forma en que la prensa retrató al presidente, para decirlo sin rodeos: Donald Trump no es el hombre que los medios te describen.

"Ha defendido nuestra libertad religiosa, ha apoyado a aliados democráticos como Colombia y ha demostrado una determinación inquebrantable al enfrentarse a tiranos en países como Venezuela, Cuba, China y Nicaragua", dijo por su parte la vicegobernadora de Florida, Jeanette Nuñez, hija de cubanos que escaparon de la revolución de Fidel Castro.

"¡Unámonos a nuestro presidente en su promesa de que Estados Unidos nunca será un país socialista!", exclamó.

Melania habla de la "terrible pandemia"

Además, por primera vez en esta convención republicana, se evocó el drama del coronavirus en los Estados Unidos en un tono de empatía. Este fue el otro punto culminante del discurso de Melania Trump. "Reconozco el hecho de que desde marzo nuestras vidas han cambiado dramáticamente. El enemigo invisible, Covid-19, ha barrido nuestro gran país y nos ha afectado a todos. Mis más profundas condolencias a todos los que han perdido a un ser querido y mis oraciones a los que están de luto o sufriendo. Sé que muchas personas están ansiosas y se sienten indefensas”, afirmó.

Pero aquí también, Melania quería apuntalar el pobre historial del Presidente en la gestión de la crisis sanitaria. "Quiero que sepan que no están solos. La administración de mi marido no dejará de luchar hasta que haya un tratamiento o una vacuna efectiva disponible para todos. Donald no descansará hasta que haya hecho todo lo posible para cuidar de todos los afectados por esta terrible pandemia”, agregó.

