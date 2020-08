Los votantes de Trump ven confirmada su opinión tras los disturbios en Kenosha

Donald Trump fue oficialmente investido este jueves 27 de agosto por el Partido Republicano en la carrera por la Casa Blanca. El presidente estadounidense subrayó que las ciudades que han experimentado disturbios raciales estaban en manos de los demócratas, citando a Minneapolis, Portland, Nueva York y Kenosha en Wisconsin, presentándose como un de "la ley y el orden". La retórica del miedo se está apoderando de los votantes en Wisconsin, un estado clave para las elecciones del 3 de noviembre.

Con Anne Corpet, enviada especial de RFI a Kenosha

"Tengo un letrero de Trump en mi patio trasero y mis vecinos me dijeron que lo bajara o alguien atacaría la casa”. Mary vive a lo largo de la carretera a Kenosha. Estaba conmocionada por los disturbios, pero no por la intervención de la milicia armada, que mató a dos personas al margen de las protestas. En esta parte de Estados Unidos, nos defenderemos", dijo. “Los dueños de negocios tienen que defenderse. No olvides que hubo tres días de disturbios, van a quemar nuestras ciudades. ¡Es la izquierda radical! Así que lo que dice Donald Trump es la verdad”, explica.

Un poco más adelante, la familia Ash también plantó un cartel electoral a favor del presidente a un lado de la carretera. Ellen está convencida de que una conspiración de la izquierda radical está en marcha en Estados Unidos. Lo que está pasando ahora mismo es que un pequeño grupo muy activo e irracional tiene un plan", dice. “Y ese proyecto es hacer de Estados Unidos un país socialista. Es simplemente triste”, asegura.

Los enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas del orden en Kenosha, Wisconsin, el 25 de agosto de 2020, tras los disparos de la policía que hirieron gravemente a Jacob Blake, un afroamericano. AP/David Goldman

"Mayoría silenciosa"

Otro elector de Donald Trump, Anna, no quiso dar su apellido porque teme ser estigmatizada: "Nunca he tenido tanto miedo en mi propia ciudad en toda mi vida. Estoy triste, estoy enfadada, y tengo miedo de los disturbios organizados y el caos. Desearía que el Presidente Trump se callara un poco más, pero cuando veo lo que pasa en mi ciudad y porque tengo miedo, me alegro de tener el derecho de llevar un arma”, dice a RFI.

Para las elecciones presidenciales, Anna lo tiene claro: "Creo que se verá el 3 de noviembre porque mucha gente tiene miedo en esta ciudad y queremos poder defendernos. Creo que hay una mayoría silenciosa. Mucha gente no dice que va a votar por Donald Trump. La gente tiene miedo de decirlo porque de otra manera se les llamará racistas, aunque no sea cierto. Nuestro gobernador demócrata nos ha fallado. No ha estado aquí. Han pasado cuatro días, y a pesar de los disturbios en nuestra ciudad, no ha estado aquí”, lamenta.

En el pequeño parque del centro de Kenosha, unas docenas de activistas del movimiento Black Lives Matter siguen reuniéndose pacíficamente todas las noches. La calma ha vuelto, pero los disturbios de Kenosha sólo han fortalecido el campo de Donald Trump.

