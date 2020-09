RFI en Kenosha: ‘¡Joe Biden es una marioneta en manos de la izquierda radical!’

Donald Trump viaja el martes a Kenosha, una pequeña ciudad de Wisconsin que fue sacudida por los disturbios de la semana pasada después de que un policía blanco disparara siete balas en la espalda de un hombre afroamericano. El presidente, que hace campaña por la ley y el orden, no deja de hablar del caos que podría arrastrar al país si los demócratas llegan al poder. Y los disturbios que acompañan las protestas contra la violencia de la policía y la injusticia racial está alimentando su campaña. RFI conversón con vecinos de Kenosha que apoyan a Trump.

Por Anne Corpet, enviada especial de RFI a Kenosha

Ellen Hash vive en el campo a unos pocos kilómetros de Kenosha y tiene un gran cartel de Donald Trump en su patio trasero. Los disturbios en el centro de Kenosha después de que Jacob Blake recibiera siete disparos por la espalda sólo refuerzan sus convicciones. Acusa a los demócratas de explotar un incidente: "Están tratando de arrastrar a Estados Unidos a una guerra racial, y creo que es un plan de larga duración. El racismo no es sistémico en este país, es sólo un discurso inventado. Hay una razón por la que un oficial de policía disparó a esa persona... Siempre hay una razón. Y llegaron a la conclusión de que fue un policía racista el que disparó a un pobre hombre afroamericano. Ese es el guion que escribieron. Y su plan es hacer de Estados Unidos un país socialista”, afirma.

Un poco más adelante, otro cartel de Donald Trump da la bienvenida a los visitantes de Mary Ring. Ella también cree en una conspiración para destruir Estados Unidos: "Por supuesto que las vidas de los negros cuentan, las vidas de los blancos cuentan, las vidas de los bebés no nacidos cuentan. Todas nuestras vidas importan. Pero la gente de Black Lives Matter son marxistas. Quieren cambiar la forma de pensar de los estadounidenses... Es la izquierda radical. Así que lo que el Presidente Trump dijo es la verdad. ¡Joe Biden es una marioneta en manos de la izquierda radical y Donald Trump está diciendo la verdad!“, enfatiza.

La calma después de la tormenta

En el centro de la ciudad de Kenosha, la calma ha vuelto pero Anna Smith sigue muy sorprendida por el saqueo. Compró un arma y los acontecimientos la convencieron de votar al presidente: "Nunca he estado tan asustada en mi vida en mi propia ciudad. Tengo miedo de los disturbios y del caos organizado. Me gustaría que el presidente se mantuviera un poco más callado, pero dado lo que ha pasado en mi ciudad y el miedo que siento, me alegro de tener el derecho de llevar un arma. Creo que eso realmente tendrá un impacto en las elecciones. Porque mucha gente tiene miedo en esta ciudad y queremos ser capaces de defendernos”.

Justo al otro lado de la calle, Katty está regando su jardín. Ella y su esposo Barry estaban muy molestos por lo que le pasó a Jacob Blake. Y ambos se dan cuenta de que incluso en su pequeña ciudad, las divisiones entre los partidarios y los oponentes de Donald Trump siguen creciendo: "Hay tantas tensiones y divisiones entre los dos lados y en las formas de pensar que no sé si incluso después de las elecciones podemos superarlas. Katty añade: "Hay siete niños en mi familia y todos estamos divididos por el presidente. Algunos no confían en él y algunos piensan que está haciendo un gran trabajo. He perdido amigos. Rompí con mi mejor amiga que conozco desde hace 65 años porque ella lo apoya mucho. Ella siente que los negros a los que les dispararon eran unos pobres tipos de todos modos”.

La visita de Donald Trump a Kenosha el martes podría añadir combustible al fuego. Se considera una provocación de los activistas de Black Lives Matter, que siguen reuniéndose pacíficamente todos los días en un pequeño parque del centro de la ciudad.

