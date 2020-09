“Trampa”, “insulto”: el antichavismo recibe con escepticismo el anuncio del indulto de 110 opositores

La lista, comunicada por el poder chavista, incluye a presos políticos, colaboradores de Juan Guaidó y diputados en el exilio como Américo de Grazia. Entrevistado por RFI, de Grazia estima que a pesar del indulto aún no están dadas las condiciones para regresar a Venezuela.

Anuncios Lee mas

Mediante un decreto, el presidente de Venezuela Nicolás Maduro condonó las causas judiciales de 110 personas que permanecían encarceladas, con prisión domiciliaria o en el exilio. Entre los “indultados”, figuran decenas de dirigentes políticos, incluyendo a 26 diputados nacionales, equivalentes al 15% del Parlamento, que permanecían como perseguidos. En cambio, no se incluyó a ningún militar, ni a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional reconocido como presidente interino del país por casi 60 países, ni a quienes forman parte de sus colaboradores cercanos, como Leopoldo López o Julio Borges.

El mismo Juan Guaidó aseveró que el gobierno ha usado a estos indultados "como piezas de canje" para "legitimar una farsa", en alusión a los comicios parlamentarios, que la oposición anunció que boicoteará.

“Todavía existen cientos de presos políticos tras las rejas de la dictadura que debemos liberar”, reaccionó Guaidó.

Varios diputados que enfrentaron cargos por traición a la patria a raíz del levantamiento militar que fracasó el 30 de abril de 2019, están en la lista de los indultados. Muchos se exiliaron como Mariela Magallanes, Carlos Lozano, Luis florido, Miguel Pizarro, Richard Blanco o Winston Flores. Entre ellos se encuentra también Américo de Grazia, diputado de la Mesa de Unidad Democratica (MUD, antichavista), por el Estado de Bolívar. Contestó a las preguntas de RFI desde Italia donde se exilió.

RFI: ¿Cómo reaccionó al ver que su nombre aparece en la lista de 110 personalidades políticas de oposición, indultadas por Nicolas Maduro?

América de Grazia: Primero, yo no sé si se trata de un indulto o de un insulto, porque pertenecer a una lista de favorecidos por Maduro, es casi un insulto al pueblo venezolano. Segundo, ni Maduro es presidente para indultarme, ni soy delincuente para recibir un indulto. Tercero, esto es una maniobra más de las que ya estamos acostumbrados (…), con ánimo de dividir, de separar a los opositores. Y obviamente, una medida como ésta crea sentimientos encontrados. En mi caso particular, me encuentro en el exilio, en Italia, pero en libertad y no tengo la aprehensión que pudiera tener alguien que está en un calabozo como Renzo Caro y Gilbert Prieto, como otros tantos que lamentablemente fueron secuestrados y privados de su libertad, algunos de ellos torturados física o psicológicamente. Quienes tenemos la libertad tenemos que levantar la voz. Quienes obviamente están bajo la amenaza del secuestro y rehenes del régimen no se les puede condenar por aceptar la libertad que además no se la están regalando, sino que nunca merecieron estar presos ni detenidos.

RFI: Un indulto implicaría algún cargo o una condena… ¿Usted ha recibido alguna notificación en ese sentido?

Américo de Grazia: Yo nunca he recibido por escrito ninguna notificación de carácter judicial. De modo que el (poder chavista) actúa manera verbal y fáctica. Si te atrapan, entonces hacen sobre la marcha la causa judicial. Si no te atrapan, te intentan sacar del camino como un estorbo. Segundo elemento: ellos no tienen ninguna autoridad para quitarme la autoridad. Porque de acuerdo a nuestra Constitución, la inmunidad solo la levanta el cuerpo colegiado con la mayoría calificada.

RFI: ¿Piensa regresar a Venezuela para participar en las elecciones?

América de Grazia: No pienso regresar a Venezuela porque no están dadas las condiciones para garantizarle la seguridad ni a los que están a dentro, ni a los que regresamos de afuera. Y con éste régimen, que es una organización criminal, no nos podemos confiar. Y no me puedo prestar para ningún fraude electoral. Si no participamos en las elecciones presidenciales de 2018 (…) menos podremos en unas parlamentarias con el único propósito que tiene Maduro de legitimarse ante propios y extraños.

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo