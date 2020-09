'El mejor gobierno en el peor momento': López Obrador defiende su segundo año de gestión en México

Ante la peor crisis sanitaria y económica en la historia, el presidente Andrés Manuel López Obrador se mostró optimista en su Segundo Informe de Gobierno en el que aseguró que México va de salida y que ya pasó lo peor.

Este martes 1 de septiembre, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador presentó su Segundo Informe de Gobierno a las 9 de la mañana en el Palacio Nacional. A las 5:45 de la tarde (con mucha demora), la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, entregó la versión escrita a los representantes de las Cámaras en el Palacio Legislativo.

Crisis transitoria

Ante la peor crisis sanitaria y económica en la historia, el presidente se mostró optimista y aseguró que México va de salida y que ya pasó lo peor. Con casi 65 mil muertos por Covid y una caída del 10% de PIB, el mandatario explicó que su manera de enfrentar la crisis es con la austeridad republicana y que, con el dinero ahorrado, 560 mil millones de pesos, no fue necesario contraer deudas.

“La fórmula usada ha sido distinta, peculiar, heterodoxa y única en el mundo porque ahora todos los apoyos y créditos se entregan de manera directa para reactivar la economía de abajo hacia arriba”, sostuvo AMLO, y agregó que con el aumento de 10% de las remesas, más los programas de bienestar y los créditos que su gobierno ha otorgado a los de abajo, la pandemia no ha desembocado en hambruna, ni en escasez de alimentos, ni en asaltos, y que el pueblo tiene recursos para su consumo básico.

“Pronostiqué que la crisis económica provocada por la pandemia sería transitoria, dije que sería como una V, que caeríamos, pero que saldríamos pronto. Afortunadamente, así está sucediendo. Ya pasó lo peor y ahora vamos para arriba. Ya se están recuperando los empleos perdidos, se está regresando poco a poco a la normalidad productiva y ya estamos empezando a crecer”, afirmó el presidente quien sostuvo que se rescatará primero al pueblo.

Empleos

AMLO sostiene en su Segundo Informe que siete de cada diez familias se benefician de los programas sociales de su gobierno y afirma que la crisis es transitoria. También presumió que en agosto se crearon 90 mil empleos y que serán 100 mil a fin de mes. Agregó que el peso se recuperó frente al dólar (22 pesos por dólar en lugar de 25) y que el barril de petróleo pasó de cero a 44 dólares.

El presidente afirmó que la caída de la economía fue del 10.4% y que gracias a los sus programas sociales se mantuvo el consumo, lo que benefició a los empresarios; de hecho, les agradeció su colaboración.

“En los momentos más difíciles se perdieron un millón de empleos y se mantuvieron 19 millones 500 mil empleos. La mayoría de las empresas mantuvieron a sus trabajadores”, apuntó el mandatario y agregó: “Los empresarios subieron el sueldo un 16% en 2019 y un 20% este año, pero además decidieron aumentar su contribución a las pensiones”.

El tabasqueño que a pesar de los tiempos difíciles aún tiene altos índices de popularidad, opina que la riqueza de un país no está en su dinero o infraestructura sino en su gente y en su cultura, por lo que invertir en la población es lo mejor para garantizar su fortaleza. También presumió los beneficios del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (TEMEC) y de las inversiones que llegarán.

López Obrador afirmó que rescatará las empresas energéticas públicas limpiándolas de corrupción y anunció que en México no habrá cultivos transgénicos, ni fracking, ni se concederán nuevas concesiones mineras.

Ante la Covid

“Saldremos de la pandemia con un sistema de salud fortalecido” dijo con aplomo el presidente y subrayó que, en la lucha contra la Covid, las decisiones las han tomado un equipo de profesionales.

AMLO narró que su gobierno propuso a la Organización de las Naciones Unidas que los medicamentos contra la pandemia no sean lucrativos y apuntó que México, Argentina, Carlos Slim y los laboratorios Astra Zéneca preparan ya una vacuna. También exhortó a la población a no comer productos chatarra, hacer ejercicio y bajar de peso para tener mejor salud.

El mandatario reconoció que, con el apoyo de los gobiernos estatales, de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en pocos meses se reconvirtieron 969 hospitales para atender a personas infectadas; se instalaron 32.203 camas generales, 10.612 con ventiladores, y se contrataron a 47.000 médicos generales, especialistas, enfermeras y otros trabajadores de la salud.

“Este es el mejor gobierno en el peor momento” afirmó el mandatario, a lo que Gustavo de Hoyos, presidente de la patronal respondió: “Tenemos el peor gobierno en el peor momento”.

Programas sociales

Los pilares de la Cuarta Transformación, es decir, del nuevo gobierno, son sus programas sociales. Aquellos son tildados por la oposición de medidas populistas-electoreras. López Obrador sostiene que para combatir a la delincuencia hay que atacarla de raíz, refiriéndose a la pobreza y falta de oportunidades, y está convencido de que los programas sociales evitarán que los jóvenes sean reclutados por el crimen organizado.

El Segundo Informe fue la oportunidad de AMLO para presumir los avances y beneficios de sus programas sociales que son: pensiones a personas de la tercera edad, becas para estudiantes, apoyos económicos para madres trabajadoras, apoyos económicos anticipados a productores agrícolas, créditos ganaderos a la palabra, micro créditos para quienes quieren empezar o consolidar un negocio, financiamiento para la reforestación del país con la siembra masiva de árboles frutales y maderables, programas para beneficiar a 300.000 jóvenes de bajos recursos que hayan concluido el bachillerato y garantizar que continúen sus estudios en el nivel superior; sueldo mínimo a aprendices de oficios, ayuda vitalicia para personas con discapacidades, apoyos en metálico a los pescadores y para los campesinos, fertilizantes gratuitos, precios de garantía a sus productos y créditos a la palabra.

En el informe AMLO dijo: “Nos han reprochado que no se haya dado un rescate para apoyar a los más ricos, pero hemos apoyado a 22 millones de familias con programas sociales prioritarios y obligatorios”. La Secretaría de Bienestar tiene asignados 179.000 millones de pesos para programas sociales que son el orgullo del presidente. La oposición acusa que dichos programas no han resuelto el fondo del problema económico y se refieren al mandatario como un “mesías tropical”.

Sobre las telecomunicaciones el Ejecutivo prometió que para el 2021 en todo México habrá cobertura de Internet y afirmó que el 100% de las comunidades indígenas se benefician con algunos de los programas sociales.

“Aquí ya no manda el crimen organizado”

“Aquí ya no manda la delincuencia organizada, ya no hay torturas, desapariciones forzadas ni masacres. Ya no hay García Luna” sentenció López Obrador al referirse al ex jefe policiaco en los gobiernos panistas de Vicente Fox (2000-2006) y de Felipe Calderón (2006-2012), hoy preso en Estados Unidos por lavado de dinero y narcotráfico.

AMLO se benefició políticamente con la captura y los juicios de destacados funcionarios corruptos de gobiernos anteriores. El Ejecutivo no se cansa de afirmar que se trata de justicia, no de venganza, pero sus críticos lo acusan de instrumentalizar el agravio, de sacar raja política de él en miras a las elecciones intermedias del próximo año.

“No encubrimos ni permitimos la impunidad. Vamos a acabar con el bandidaje oficial” sentenció el mandatario y agregó que transformar es moralizar, que hay que purificar la vida pública de México y que no habrá venganzas políticas.

Consulta para enjuiciar a ex presidentes

La colecta de firmas para procesar a los últimos cinco ex presidentes (Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto), denominados por AMLO como el periodo neoliberal, ya empezó. A decir de juristas como Ramón Cossío, ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es necesaria la consulta si ya existen carpetas de investigación. Ellos ya no tienen fuero, ya son ciudadanos comunes. Las investigaciones periodísticas que denunciaron los robos y saqueos a la nación por parte de los ex presidentes y sus cómplices, fueron corroboradas por la actual Unidad de Inteligencia Financiera. Lo que faltaba era la voluntad política de llevar a los perpetradores ante la justicia; dichos criminales de cuello blanco gozaban con una impresionante red de protección desde todas las instancias gubernamentales. Incluso se redactaron “leyes a modo” que garantizaban su impunidad.

Sobre la consulta para enjuiciar ex presidentes, López Obrador dijo en la presentación de su Segundo Informe que él votaría por NO llevarlos a juicio, pero respetará el fallo popular y parafraseando a los zapatistas de Chiapas afirmó que él “manda obedeciendo”.

Según algunos, hay una contradicción entre su discurso anticorrupción y su disposición a perdonar y olvidar. Varios de sus colaboradores y miembros del gabinete no han explicado el origen de sus fortunas y algunos ni siquiera las declararon sus bienes como obliga la ley. Dos botones de muestra: Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física, y Manuel Barlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, y su hijo León Bartlett, que quedaron exonerados de todo cargo.

Los mega proyectos de AMLO y los militares

El presidente López Obrador tiene cuatro mega proyectos que según él crearán 150 mil empleos: el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el Corredor del Itsmo de Tehuantepec, que comunicará el océano Pacífico con el Golfo de México cruzando por la cintura de México para transportar mercancías de Asia a la costa este norteamericana.

De estos mega proyectos llama la atención la participación del Ejército. Como bien señala la analista Denisse Dresser, el ejército “cada día tiene más poder, más recursos, más tareas, más negocios y más margen de acción” (Proceso 2287). “El presidente ha demostrado una afinidad selectiva por la militarización y no solo de la seguridad pública (…), de facto, es uno de los pilares de la gobernabilidad de la Cuarta Transformación” subraya Dresser.

Es irónico que una de las promesas de campaña de López Obrador fue llevar de regreso a los soldados a sus cuarteles, pero ya como presidente, les ha dado tareas y funciones que no les corresponden, así como mucho poder político y económico. El Ejército construirá bancos, dos tramos del tren Maya, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles y ya tienen el control de todas las aduanas del país. El Ejército ha cometido fraudes en la construcción de la barda perimetral del cancelado aeropuerto de Texcoco, usando a decenas de empresas fantasma según las indagatorias de la Auditoría Superior de la Federación.

Por su parte López Obrador colma de agradecimientos a las Fuerzas Armadas y en este Segundo Informe dijo que en materia de seguridad “estamos avanzando” y “ha sido fundamental el apoyo de las Fuerzas Armadas”.

El presidentedestacó que, según cifras oficiales, hay menos secuestros, feminicidios y robos, con una baja de alrededor del 30%, pero reconoció que han aumentado los homicidios dolosos en 7.9% y las extorsiones en 12.7%.

