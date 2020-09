Messi se queda en Barcelona

La novela de Lionel Messi terminó: al final, el astro argentino no se va del Barcelona y sigue en el club catalán una temporada más, que se anticipa será la última. Admite el argentino que no podía ir a juicio contra el club que lo formó.

El culebrón Messi pone su punto y final, al menos de momento. El argentino se quedará la próxima temporada en el Barcelona, cerrando uno de los episodios más conmovidos del mundo del deporte de los últimos tiempos. La determinación se la habría tomado sobre todo para evitar manchar la historia de Messi en el Barca, con un juicio. "Jamás iría a juicio contra el club de mi vida"

El argentino ha relatado en una extensa entrevista en Goal cómo ha acontecido todo durante los últimos meses: "Miré más allá y quiero competir al máximo nivel, ganar títulos, competir la Champions. La puedes ganar o perder, porque es muy difícil, pero hay que competir. Por lo menos competirla y que no nos pase lo de Roma, lo de Liverpool, lo de Lisboa". Y prosiguió, "Todo eso hizo me llevó a pensar esa decisión que no llevé a cabo. Volvemos al principio… Yo pensaba y estábamos seguros que quedaba libre, el presidente siempre dijo que a final de temporada yo podía decidir si me quedaba o no y ahora se agarran a que no lo dije antes del 10 de junio cuando resulta que el 10 de junio estábamos compitiendo por la Liga en mitad del virus este de mierda y de esta enfermedad que alteró todas las fechas. Y este es el motivo por el que voy a seguir en el club…

El jugador distinguió entre la directiva y el club en la entrevista concedida desde su casa en Castelldefels. Messi afirmó en un tono contundente: “Hace tiempo que no hay proyecto ni hay nada, se van haciendo malabares y tapando agujeros a medida que van pasando las cosas”. Y después señaló al presidente: “Le llevo diciendo todo el año que me quería ir y no cumplió su palabra”.

El argentino se ha mostrado crítico con el rumbo del club blaugrana: "Hace tiempo que no hay proyecto ni hay nada, se van haciendo malabares y van tapando agujeros a medida que van pasando las cosas. Como dije antes siempre pensé el bienestar de mi familia y del club”.

Así las cosas, y asumido que no le queda más remedio que permanecer en el Camp Nou, como si según él todavía estuviera vigente el extinguido derecho de retención, el argentino anunció que su actitud no va a cambiar por más que se haya querido ir. “No me gusta perder a nada. Voy a dar lo mejor. No sé qué va a pasar. Hay un entrenador nuevo y una idea nueva y eso es bueno, pero después habrá que ver cómo va a responder el equipo y si nos va a dar para competir”, concluyó,

