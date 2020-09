Incendios en Estados Unidos: Trump cree que el clima "acabará enfriándose"

Los incendios que asolan el oeste de Estados Unidos han dejado por el momento 35 fallecidos, 24 tan solo en Oregón. Donald Trump hizo una visita relámpago a California este lunes 14 de septiembre. El presidente estadounidense negó una vez más el papel de la crisis climática en estos fuegos, mientras que el gobernador de California le pidió que reconociera la realidad del calentamiento global. Las zonas rurales más afectadas por estos monstruosos incendios suelen ser zonas en las que Donald Trump tiene muchos partidarios y algunos le apoyan en su escepticismo climático.

Mientras que el gobernador de California acababa de pedirle que respetara las diferentes opiniones sobre el cambio climático y especialmente que respetara el hecho de que California cree en la ciencia, Donald Trump no pudo evitar mostrar su escepticismo cuando Wade Crowfoot, el administrador de recursos naturales del estado, le preguntó sobre el tema.

"Eventualmente se enfriará", dijo el presidente de los Estados Unidos. “Si la ciencia pudiera darle la razón...", respondió Crowfoot. Entonces Donald Trump respondió con un "No creo que la ciencia sepa realmente".

No es la primera vez que el presidente de los Estados Unidos niega la existencia del cambio climático. Pero algunos funcionarios esperaban que, ante los violentos incendios que se estaban produciendo en California, Oregón y el estado de Washington, Trump evitara esas declaraciones, especialmente porque estaba allí para apoyar a las autoridades locales en sus esfuerzos de lucha contra los incendios.

Al mismo tiempo, el candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden, estaba dando un discurso sobre los incendios y el clima. Acusó al presidente de "no haber sabido enfrentar la crisis ambiental, así como no ha sabido enfrentar la crisis sanitaria". Para el exvicepresidente "esta es una de las crisis más graves de nuestro tiempo. Requiere acción, no negación... Si le das a un pirómano climático cuatro años más en la Casa Blanca, ¿cómo no va a estar en llamas Estados Unidos? »

"Mantener los bosques en lugar de prohibir los aviones".

En Oregón, Donald Trump tiene muchos partidarios que creen en su versión de los hechos sobre el calentamiento global. John es uno de ellos. Cuando el fuego arrasó su calle en Mill City, este jubilado rechazó la orden de evacuación del departamento de bomberos. No abandonaría su casa en llamas. "¡Este es mi hogar! "dice naturalmente. Finalmente, el fuego se detuvo en su patio trasero. Al otro lado de la calle, la casa de su vecino fue quemada. Las brasas todavía están humeando. “Toda mi calle estaba en llamas", dice. "Los bomberos estaban abrumados,” dice John a nuestro enviado especial a Mill City, Eric de Salve.

Desde hace una semana, su pueblo, enclavado en el bosque, está desierto, fantasmagórico, rodeado por el ejército. Los 2.000 habitantes de Mill City han sido evacuados, primero por el fuego, luego por el espeso y peligroso humo que han dejado las llamas y que vuelven el aire irrespirable. Pese a todo, John se mantiene firme. "Siempre llevo mi arma para defender mi casa y las casas de mis vecinos."

John es un entusiasta partidario de Donald Trump. En el techo de su granero ondea orgullosamente una bandera de "Trump 2020". Como el presidente, este antiguo electricista se niega a creer que el cambio climático pueda ser realmente el culpable de estos gigantescos incendios, de proporciones nunca vistas en Oregón.

"Calentamiento global, tal vez", dice. “Pero creo que lo más importante es que tenemos que cuidar los bosques para que no vuelvan a arder de esa manera. En lugar de cerrar toda la industria petrolera, prohibir los aviones, prohibir los pedos de vaca, ¡qué demonios!"

