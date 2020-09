"Timochenko" reconoce y pide perdón por casos de reclutamiento de menores y abortos forzosos

El jefe del partido FARC, Rodrigo Londoño, afirma que en el proceso de paz los exguerrilleros han aprendido a pedir perdón porque han podido escuchar la verdad de todos los actores y tejer relaciones estrechas con las vctimas.

"He ido decubriendo unas FARC que he llegado a odiar porque no tiene que ver con las FARC a las que yo ingresé" declaró el otrora comandante máximo del grupo guerrillero hoy desmovilizado y actual jefe del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC). En entrevista con la cadena radial colombiana Caracol Rodrigo Londoño aseguró que, gracias a la construcción de la verdad que se viene adelantando con la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), los exguerrilleros hoy desmovilizados han podido reconocer los horrores que cometieron durante la guerra. Uno de ellos, el reclutamiento de menores.

Aunque en el marco privado de los procesos que se siguen en la JEP, el partido Farc ha demandado el perdón a las víctimas, esta es la primera vez que el dirigente político y ex comandante del grupo guerrillero pide públicamente perdón a las personas que durante la guerra fueron reclutadas por la fuerza: "pido perdón a todos aquellos que se les frustró su futuro, se les frustró su vida, se les obligó a hacer lo que no querian hacer" dijo.

El líder de las FARC aclaró que el criterio del grupo como edad mínima para aceptar el ingreso a sus filas eran los 15 años. Esta decisión debió ser revaluada en su momento, reconoció Londoño así como también admitió que en la vida civil se ha ido enterando que menores de esa edad sí fueron reclutados.

"La verdad hay que irla construyendo con todos los actores"

Londoño explicó que este proceso de paz le ha permitido escuchar y enterarse de situaciones lamentables que ocurrieron en la guerrilla y que él desconocia. El político se refirió especificamente al tema de guerrilleras que fueron obligadas a abortar. "La verdad hay que irla construyendo con todos los actores" agregó.

“Cuando escuché por primera vez que en las FARC se obligó a mujeres a abortar, pensé que era propaganda, que era para descalificarnos; pero en la medida que pude ir conversando e investigando, tengo la certeza de que sí obligaron a mujeres a abortar. Eso me parece un crimen que no tiene ninguna justificación, ni explicación" aseguró Londoño pero desmintió categóricamente las señalamientos calumniosos, dijo, que lo acusan de haber mandado reclutar niñas para "desflorarlas" cuando fungía como comandante máximo del grupo guerrillero.

"Estamos aprendiendo a pedir perdón, afirmó el dirigente politico y explicó que la reflexión, la interiorizacion y el reconocimento de sus errores como guerrilla han sido posible gracias al proceso de paz que ha permitido a los exguerrilleros recoger información de la gente en los territorios e ir tejiendo una buena relación con las víctimas. Sus víctimas.

