En Cuba, las medidas contra la Covid-19 dificultan aún más la compra de alimentos

Con un balance de 109 muertos por el coronavirus, la isla caribeña ha logrado contener la epidemia. Pero Cuba enfrenta una crisis económica agravada que causa penurias de gasolina y de productos básicos. Reportaje en La Habana.

Anuncios Lee mas

Por nuestra corresponsal en La Habana, Geisy Guia Delis

Largas filas y muy poca variedad de alimentos y víveres continúa siendo el panorama en Cuba durante los meses de pandemia por coronavirus. Al desabastecimiento de insumos de higiene y aseo se suma ahora la carencia de productos frescos de la tierra tales como verduras y frutas.

La movilidad dentro de La Habana está restringida desde el 1 de septiembre. Las compras deben realizarse entre las 5:00 am y las 7:00 pm, y la compra en ciertas tiendas está reservada a las personas que viven en el municipio, lo que añade una presión extra a los habaneros que han visto cómo la cuarentena se ha extendido hasta el día 30 del presente mes, debido a un incremento de los casos positivos a la Covid-19.

“Yo veo que cada día es más difícil el acceso a las viandas, las frutas, los vegetales, no abastecieron durante toda la semana. Ayer lo hicieron y había variedad de productos pero a unos precios exorbitantes, y no he ido a otros agros (mercados cubiertos) por las restricciones de movilidad que impuso el gobierno pero en las redes sociales es muy común ver el desabastecimiento que es general y crítico en toda la provincia”, dijo a RFI Sabrina López, residente en La Habana.

Los agricultores privados que garantizan cerca del 80 % de toda la producción nacional se han quejado en las últimas semanas al no poder distribuir sus cosechas en provincias como la capital cubana, en las que se han impuesto regímenes de aislamiento. El impago a los trabajadores agropecuarios por parte de instituciones estatales, la falta de suministros como fertilizantes e instrumentos de trabajo, además de la ineficacia para distribuir en tiempo los productos agrícolas han impactado directamente en el volumen de alimentos que llega hoy a las mesas de los cubanos.

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo