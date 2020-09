'Fui testigo de electrocuciones, violaciones y tortura con bolsas de excrementos'

Este miércoles, la ONU publicó un informe donde emite serias acusaciones contra las autoridades de Venezuela: desde 2014 las fuerzas de seguridad venezolanas habrían cometido graves violaciones a los derechos humanos- incluyendo ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura - con la coordinación y bajo el mandato del gobierno de Nicolas Maduro.

Radio Francia Internacional conversó con Rosmit Mantilla, diputado a la Asamblea Nacional, preso político durante dos años en la cárcel más temida de Venezuela: la sede del SEBIN en Caracas.

Mantilla ofreció su testimonio a la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela, donde habla abiertamente de las violaciones de derechos humanos que presenció durante su encarcelamiento.

“Tuve oportunidad de testificar durante dos semanas para la Misión de Naciones Unidas y fui muy claro y específico sobre lo que se vive dentro del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) y de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Básicamente, hablamos de tortura y tratos crueles y vejatorios.

Me enfrenté –y así lo documenté - a violaciones, a electrocuciones, a tortura con bolsas plásticas llenas de excrementos para que los presos las inhalaran, a presos colgados del techo para obtener delaciones falsas.”

RFI: ¿Usted vivió en carne propia ese tipo ese tipo de vejaciones y violaciones a los Derechos Humanos?

“Yo puedo decir con mucha responsabilidad que soy el único preso político del 2014 que no fue torturado físicamente – más sí psicológicamente- pero todo mi entorno, todos mis compañeros fueron torturados en mi cara con estas prácticas.

Yo presencié cuando capturaron a los presuntos implicados en el asesinato de Robert Serra, diputado del partido de gobierno. Vi como trajeron a los detenidos y al día siguiente los devolvían violados, con objetos contundentes por el ano; con la cara quemada por los electrodos que le colocaban con electricidad.

También vi a los estudiantes de los campamentos de protesta instalados en 2014, colgados de rejas, con los pies en puntillas, a tal punto que, si apoyaban el pie, se les desprendían las muñecas.

También presencié como el preso político Rodolfo González (apodado “El Aviador” por ser piloto comercial) se colgó en su celda como resultado de tres días de tortura psicológica.

En el SEBIN lo dejaron morir porque cuando cayó la soga con la que se colgaba, él todavía estaba vivo.”

RFI: ¿Cuando usted habla de las torturas psicológicas que sufrió, a qué se refiere exactamente?

“Te puedo contar, por ejemplo, que un alto funcionario del SEBIN, llamado Richard Centeno que iba regularmente a mi celda a leerme el Apocalipsis de la Biblia… pero entre cada versículo me decía cómo se movía mi familia. En ese momento, mi hermana menor estaba embarazada y él me decía quién era su médico, a qué hora llegaba ella a la consulta y me recalcaba que todas mis acciones iban en contra de mi familia.”

RFI: El Canciller venezolano, Jorge Arreaza, ha criticado duramente este informe diciendo que se trata de un “texto plagado de falsedades, elaborado a distancia, por una misión fantasma dirigida contra Venezuela”.

¿El hecho de que la ONU no haya ido al terreno venezolano le quita legitimidad al estudio?

“Bien es sabido que ningún organismo multilateral ni defensor de los derechos humanos puede entrar a Venezuela a hacer ninguna experticia. Este equipo tuvo contacto con muchas víctimas, con los abogados que llevan los casos, con las diferentes asociaciones internacionales que trabajan en Venezuela.

Este informe es veraz, creíble y tendrá grandes consecuencias.”

RFI: ¿Qué espera usted que suceda con ese informe? ¿Qué reacciones internacionales o acciones concretas deberían producirse?

“En principio, es un llamado a la comunidad internacional que, en muchos casos ha sido un poco blanda en su posición contra Venezuela. Y, en segundo lugar, yo creo que la fiscal Fatou Bensouda de la Corte Penal Internacional tiene suficientes elementos de convicción para adelantar sus investigación contra Nicolás Maduro y su equipo.”

Rosmit Mantilla es refugiado político en Francia, donde reside desde el año 2017, pero mantiene su estatus de diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela, en la que participa semanalmente – a distancia- durante las sesiones ordinarias.

