Coronavirus: controvertida reapertura de los jardines infantiles de Nueva York

Cerradas desde el 23 de marzo, cuando la ciudad fue golpeada duramente por el coronavirus, las escuelas de Nueva York comienzan su nuevo año lectivo este lunes 21 de septiembre. Maestros aseguran que las condiciones no están dadas pare retomar las clases presenciales.

Con nuestra corresponsal en Nueva York, Loubna Anaki

Apenas unos días antes del reinicio del ciclo lectivo, el alcalde de Nueva York, bajo presión, anunció el aplazamiento del inicio del nuevo año escolar para las escuelas primarias y secundarias. Sólo los jardines infantiles reabren sus puertas este el lunes, mientras que los maestros se quejan de las malas condiciones sanitarias.

Dianne Pannullo enseña en una escuela pública en Manhattan. Este lunes, ella está de vuelta con sus alumnos del jardín de infantes. Pero para ella, la escuela no está preparada para acoger a todos con seguridad. "Algunas escuelas son muy antiguas. Esta fue construida en 1905. Algunas aulas sólo tienen tres ventanas que no se abren más de 7 cm. Y nos dicen que está bien, ¡pero el aire no circula!”, alerta la profesora.

Maestros denuncian que las escuelas están mal preparadas

Desde que el alcalde de la ciudad de Nueva York anunció que las escuelas volverían a abrir para la enseñanza presencial, los sindicatos y los maestros han estado denunciando una temporada de regreso a la escuela mal preparada. Bill De Blasio ha decidido posponer la reanudación de las escuelas primarias, medias y secundarias en el último minuto. El nuevo año escolar se presenta como un rompecabezas.

Para denunciar estas condiciones, los maestros, apoyados por los padres, se han manifestado regularmente durante semanas. "¡Nunca he estado tan frustrado en toda mi carrera! Hoy lloré por eso. ¡No sé cómo vamos a hacer en el día a día! "dice una de ellas. "Confiamos en las escuelas y los maestros y cuando dicen que aún no estamos listos, es así", dice otro maestro.

Por el momento, los padres tienen la opción de enviar a sus hijos a la escuela u optar por la educación a distancia. Más de la mitad ha optado por una fórmula híbrida alternando días de atención presencial y enseñanza en línea.

