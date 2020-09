Covid-19: Montreal y la ciudad de Quebec cierran bares y restaurantes por un mes

La provincia de Quebec incrementa las restricciones sanitarias en un intento por frenar el aumento de los casos de Covid-19. Bares, restaurantes, bibliotecas, museos y teatros estarán cerrados durante un mes a partir del jueves 1 de octubre. Las tiendas y empresas permanecerán abiertas… por el momento.

Con Pascal Guéricolas, corresponsal de RFI en Montreal

El primer ministro de la provincia de Quebec, François Legault, dijo no tener más remedio que resignarse a tomar la probablemente cause una cantidad importante de quiebras.

Legault tomó esta decisión para tratar de frenar una epidemia que se ha estado propagando con fuerza en las principales ciudades de Quebec desde el comienzo del año escolar.

"Las cifras son irrefutables: debemos asumir nuestras responsabilidades, debemos tomar decisiones difíciles", aseguró el primer ministro.

Quebec, que tiene una población de más de ocho millones de habitantes, anunció el lunes 750 nuevos casos de contagio en un día. El número de nuevos pacientes, alrededor de 100 a finales de agosto, ha ido aumentando constantemente desde entonces hasta acercarse a los 1.000 el fin de semana pasado, pero el número de muertes se mantuvo estable (entre cero y seis por día).

A diferencia de la primavera (boreal), la epidemia no perdona ninguna región, como señala Horacio Arruda, director nacional de Salud Pública de Quebec: "Hay que combatirlo en todas partes. El mayor peligro es pensar que es menos grave que en lo del vecino, porque el virus te va a golpear por detrás”.

El Gobierno tomó esta decisión para proteger el sistema hospitalario y evitar un colapso en las unidades de reanimación y de cuidados intensivos. Espera limitar la contaminación pidiendo a los habitantes de Montreal y a los residentes de la región de Quebec que se queden en sus casas, sin recibir a nadie en ellas.

Sin embargo, los propietarios de bares y restaurantes que cumplieron con las normas de salud para reabrir en junio no aceptan este cierre, como explica este dueño de un restaurante entrevistado por Radio-Canadá. "Ese no es el problema. No es en mi restaurante o en el 95% de los restaurantes donde la gente está infectada. Los parques están llenos de gente”, protesta.

El gobierno se da hasta el 28 de octubre para reevaluar la situación en la ciudad de Quebec y Montreal.

