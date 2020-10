Un debate presidencial sin sobresaltos y con ausencias de peso

Sin la presencia del favorito en los sondeos, Luis Arce de MAS, ni de Luis Fernando Camacho, tercero en las encuestas con la alianza Creemos, los candidatos a las elecciones presidenciales del 18 de octubre se comprometieron a respetar los resultados de los comicios.

Con un compromiso a respetar los resultados de las elecciones del 18 de octubre concluyó este domingo el principal debate en Bolivia entre los candidatos presidenciales donde no participó Luis Arce, quien encabeza las encuestas.

Sin mayores sobresaltos transcurrió el debate más esperado, realizado después de 15 años y organizado por medios de comunicación, instituciones académicas, empresarios y la Cooperación Internacional.

El encuentro tuvo dos bajas importantes: el candidato Luis Arce del Movimiento al Socialismo MAS, primero en las encuestas y el tercero, Luis Fernando Camacho de la alianza Creemos.

Luis Arce, delfín de Evo Morales, no asistió pretextando que, a la misma hora del debate, ya tenía comprometida una entrevista con una red televisiva.

Aunque dicha red mostró disposición a reprogramar la entrevista, Arce mantuvo su negativa y apareció en dicha emisora al mismo tiempo que se desarrollaba el debate nacional.

Asistieron junto al segundo en intención de voto Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana, así como otros cuatro candidatos con proyecciones menores de votación.

“Vamos a respetar el resultado“

El debate tuvo énfasis en las exposiciones, no en la discusión. El candidato Mesa dijo no tener interés de confrontarse para darle gusto al ausente candidato del MAS quien no habría asistido para cabalmente ver de palco la pelea entre las siglas oponentes a su partido.

Se habló de democracia, justicia, economía, salud, descentralización, inseguridad ciudadana y medio ambiente.

La mayoría de los candidatos presentes señalaron al MAS como el responsable de un fraude electoral en octubre del año pasado.

"Qué opción escoges, la de 14 años de fraude y corrupción o la de Comunidad Ciudadana que es la única opción de ganarle al Movimiento al Socialismo", dijo Carlos Mesa.

"Vamos a respetar el resultado de esta elección porque creemos en el Tribunal Electoral, porque tenemos conciencia de que va a llevar adelante un trabajo adecuado con una observación internacional que lo verifique y vamos a pedirle a nuestros militantes que hagan lo propio", agregó Mesa, segundo en la preferencia electoral.

Las notas de color, en este caso musicales también estuvieron dedicadas al gran ausente Luis Arce del MAS, cuando el candidato Feliciano Mamani tocó su charango.

Las elecciones presidenciales y legislativas de este año, que fueron postergadas tres veces por la pandemia, reemplazan a los comicios de octubre de 2019, que derivaron en protestas que condujeron a la renuncia de Morales y que luego fueron anulados.

