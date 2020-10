La crisis sanitaria reconfigura el voto latino de Estados Unidos

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llega a una mesa redonda con partidarios latinos en el Arizona Grand Resort and Spa en Phoenix, Arizona, el 14 de septiembre de 2020.

La pandemia de la Covid-19 no solo impacta en el sector sanitario y económico en Estados Unidos, el país más afectado por el virus, sino que también reconfigura el voto latino a menos de un mes de la elección presidencial.

Anuncios Lee mas

Con nuestro corresponsal en Washington D. C., Xavier Vila, y AFP.

Los hispanos son la primera minoría étnica de Estados Unidos y un número récord puede votar en las elecciones del 3 de noviembre, lo que los convierte en un electorado clave para las campañas del presidente republicano Donald Trump y su rival demócrata Joe Biden.

La pandemia del coronavirus en Estados Unidos, impactó más allá de sector sanitario y podría cambiar el voto de varios latinos. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) señaló el miércoles que existe un elevado riesgo de contagio y muerte por covid-19 entre poblaciones negras, hispanas e indígenas en Estados Unidos, el país más afectado del mundo por el virus.

Casi 211.000 personas murieron y 7,5 millones se contagiaron del nuevo coronavirus este año en Estados Unidos, que se encamina a convertirse en la tercera causa de muerte en el país en 2020.

Entre quienes se contagiaron está el presidente Donald Trump que fue internado en el hospital Walter Reed cuyos alrededores se llenaron de partidarios del candidato republicano. Entre ellos algunos latinos.

“En realidad, siempre he sido demócrata. En toda mi vida es la primera vez que voy a votar por un republicano”, dice a RFI Flor Suárez que se destaca con su sombrero rosa de apoyo al presidente. “Me preocupa porque mucha de nuestra gente está engañada. Los engaños son desde que el presidente Trump es racista, desde ahí empieza todo.” Suárez habla de la comunidad latina, desproporcionadamente castigada por la Covid-19.

“Siempre mantenemos el negocio abierto, trabajando”, dice a RFI el peluquero Miguel Póveda en su comercio Bethesda que regenta des de 1987, pocos años después de llegar del Paraguay. “Muchos clientes ya no vienen. Tienen miedo de contagiarse. Pero yo no tengo miedo, hace 3 meses que estoy abierto”, dice Póveda que con sus 78 años sigue al pie del cañón, ajeno al 18% de hispanos que se quedaron sin trabajo a causa de un virus. Póveda no tiene miedo, dice, porque Trump está al mando.

“Casi no podía dormir en las noches porque me preocupaba por haber perdido mi trabajo”, dice a RFI Inés Rojas que votará en las elecciones de noviembre, a diferencia de comicios anteriores. Rojas votará por el demócrata Joe Biden, quien cree que la puede ayudar ante su situación. “Me levantaba pensando ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a sobrevivir con 800 dólares al mes?”, dice Rojas en referencia a la ayuda pública que recibía hasta la fecha, y que se acaba, al menos de momento, ante el desacuerdo político para extender los subsidios públicos a los afectados por el virus. Otro motivo que moverá el voto el 3 de noviembre.

En estas elecciones hay un número récord de latinos habilitados para votar, con 32 millones de electores hispanos, que representan un 13,3% del total. Entre los latinos la ventaja de Biden es clara con un 65% de apoyo frente al 36% del republicano.

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo