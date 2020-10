Fiscalía de Perú abrirá investigación contra el presidente Vizcarra

El mandatario peruano termina su mandato en julio de 2021 y perderá por ley su inmunidad como jefe de Estado. En ese momento, se iniciará una investigación judicial por el caso del cantante "Richard Swing".

"Luego de calificar el remitido por la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, se ha optado por declarar que, efectivamente, existe mérito para investigar al Presidente de la República", dijo tajante la fiscalía peruana en un comunicado.

La razón para esta investigación es el sello de aprobación que el presidente Vizcarra habría estampado sobre una turbia contratación comercial del cantante Richard Cisneros, apodado "Richard Swing". Un artista poco conocido que saltó a la palestra en el mes de mayo cuando la prensa descubrió que el Ministerio de Cultura lo había contratado nueve veces en los últimos tres años para actividades ajenas a su experiencia y formación, como charlas motivacionales y de liderazgo. Lo que más ha llamado la atención es que los últimos dos contratos con Richard Swing se firmaron en abril del 2020, en plena pandemia de COVID-19.

El Congreso de Perú abrió entonces una investigación sobre los contratos por los que Cisneros recibió unos 50.000 dólares entre 2018 y 2020. La Comisión de Fiscalización del Congreso llamó a declarar a “Swing” pero este negó tener alguna relación de amistad con el presidente, sólo reconoció haberle conocido durante la campaña electoral de Pedro Pablo Kuczynski.

En el mes de septiembre, se difundió en el Parlamento una serie de audios en los que Vizcarra pedía a sus asistentes Karen Roca y Mirian Morales que mintieran sobre el número de veces que el cantante había acudido al Palacio de Gobierno, lo cual desmontaba la versión de que el presidente y el cantante no mantuviesen un vínculo más estrecho que el declarado. La divulgación de los audios condujo a un juicio de destitución el 18 de septiembre, sin embargo, Vizcarra salió ileso de la sesión puesto que el Congreso no logró reunir los votos suficientes para sacarlo del poder.

Con esta decisión de la fiscalía, el nombre de Martín Vizcarra se suma al grupo de expresidentes peruanos que han sido investigados de manera oficial por causas de presunta corrupción. Sin embargo, "el inicio de los actos de investigación quedará suspendido hasta el 28 de julio de 2021, cuando deje el cargo", pues la Constitución concede inmunidad al jefe de Estado, ha aclarado la fiscalía.

Vizcarra había dicho el miércoles que se pondría a disposición de la fiscal nacional, Zoraida Ávalos, con el fin de demostrar que no había intentado obstaculizar las investigaciones del caso e insistió en que no había irregularidades en los contratos con el cantante Richard Cisneros. "Voy dirigir a la fiscal de la Nación poniéndome a disposición para dar las declaraciones que corresponda para aclarar que no ha habido obstáculo alguno para las investigaciones", indicó el mandatario.

