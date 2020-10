Trump y Biden se enfrentan a distancia sobre la gestión de la pandemia

El presidente de Estados Unidos y su rival demócrata en la carrera a la Casa Blanca protagonizaron un duelo a distancia que, a falta de ser un debate directo, permitió que los contendientes polemizaran sobre la gestión de la crisis sanitaria, relaciones internacionales o teorías conspirativas a 19 días del voto.

Con Xavier Vila, corresponsal de RFI en Washington

Se suponía que el presidente y el aspirante a sucederlo se enfrentarían en un segundo debate televisado, pero después de que Donald Trump se infectara con el coronavirus, el campo demócrata propuso un debate virtual. La propuesta fue rechazada por el mandatario. Los dos rivales hablaron así el jueves al mismo tiempo pero cada uno por su lado en dos canales diferentes, en el marco de "Town Hall", programas en los que los candidatos son interrogados por simples votantes.

Ni los miles de kilómetros que separaron a los candidatos impidieron constatar los dos mundos excluyentes que representan. Donald Trump ofreció una cerrada defensa de su gestión de la pandemia de covid-19 en un evento televisado, mientras que su rival Joe Biden, en un foro transmitido simultáneamente por otra cadena, lo acusó de no hacer "nada".

"Estamos llegando al final", aseguró Trump, a pesar del reciente aumento de casos en el país, en el canal NBC. "Hemos hecho un trabajo fantástico (...) Las vacunas están llegando y los tratamientos están llegando", afirmó.

"Estamos en una situación en la que tenemos más de 210.000 muertos y ¿qué hace? Nada", dijo casi al mismo tiempo el candidato demócrata, en la cadena ABC.

Los dos candidatos no sólo estaban en estudios de televisión diferentes, sino que parecían habitar mundos diferentes respecto a la pandemia. Biden acusó a Trump de ocultar la gravedad de la amenaza sanitaria.

“Cuando empezó dijo que no lo dijo a nadie para que los estadounidenses no entraran en pánico. Los estadounidenses no entran en pánico. Él entró en pánico. Y no dijo nada a nadie”, subrayó el aspirante demócrata.

Trump fue Trump una vez más. Altivo, vociferante y agresivo con la entrevistadora en la defensa de su gestión con el coronavirus que contrajo, el presidente se mostró impaciente, declinó condenar al grupo QAnon que ve en las élites demócratas una conspiración del “Estado profundo” a cargo de un puñado de pedófilos.

"No sé nada de QAnon", aseveró, para luego asegurar que estaba de acuerdo con sus posiciones "contra la pedofilia".

Trump admitió por otra parte deber unos 400 millones por impuestos no pagados, un importe que calificó de insignificante considerando su fortuna.

“Comparado con los activos que tengo, todas estas magníficas propiedades alrededor del mundo, 400 millones de dólares es un porcentaje minúsculo de mi valor neto. Y no, no debo dinero a Rusia”, aclaró.

“America First”

En cuanto a la agenda de Relaciones Exteriores, Joe Biden también criticó el balance de Donald Trump. "Estamos ahora más aislados que nunca en el mundo. Nuestros aliados están solos. El eslogan "America First" en realidad significa "América sola", dijo.

"Irán tiene ahora casi suficiente capacidad nuclear para construir una bomba. Corea del Norte tiene más bombas y misiles a su disposición. Nuestros aliados de la OTAN están diciendo públicamente que ya no pueden contar con nosotros. En el Pacífico, estamos igual de aislados. Japón y Corea del Sur están en desacuerdo, China se está desplegando, por lo que creo que estamos menos seguros hoy que en el pasado”, recalcó.

Un último debate en suspenso

La campaña volvió a trastornarse por el coronavirus. La candidata demócrata a la vicepresidencia, Kamala Harris, suspendió sus viajes de campaña hasta el domingo "por precaución" debido a dos casos de covid-19 en su entorno.

Biden decidió, por recomendación de sus médicos, no interrumpir sus desplazamientos a pesar de otro caso descubierto en la tripulación de su avión, pero que permaneció "a más de 15 metros" y tenía, como el candidato, una mascarilla.

"Que esto sirva de ejemplo sobre la importancia de usar máscaras y de mantener una distancia física segura", tuiteó Biden, que este jueves volvió a dar negativo.

El debate inicialmente previsto para este jueves fue cancelado tras la negativa de Trump de participar en forma remota. Un último duelo televisado está programado para el 22 de octubre en Nashville, Tennessee.

Para que un segundo debate televisado se lleve a cabo cara a cara, Joe Biden pone una condición: que el presidente proporcione una prueba de Covid-19 negativa.

