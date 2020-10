Son republicanos y votarán por el demócrata Joe Biden

En Ohio, un estado rural que votó a Donald Trump en 2016, un grupo de republicanos lanzó una campaña a favor de Joe Biden. No se trata de una inciativa aislada: cada vez más conservadores denuncian abiertamente el balance de la gestión del presidente estadounidense.

Anuncios Lee mas

De nuestra enviada especial a Cleveland, Anne Corpet

Llamaron a su campaña "Operación Grant" en honor al general del norte que reconcilió al país después de la Guerra Civil. En su sitio web, los votantes explican cómo Donald Trump destruyó las esperanzas que habían depositado en él en 2016. Dejar el partido al que estaban afiliados no fue fácil. Linda Bauer sollozó mientras decía: "Esta será la primera vez que votaré por un demócrata". Me incomoda porque siempre he votado a los republicanos, pero ya no puedo hacerlo..." Linda se infectó con el coronavirus, ha perdido a sus seres queridos por la pandemia, y atribuye estas muertes a la gestión caótica de la Casa Blanca. "Trump es responsable de la muerte de más de 210.000 estadounidenses en los Estados Unidos hasta la fecha y habrá muchos más a finales de año. Esto es su culpa. Debería haberlo hecho mejor", dijo.

"La antítesis de lo que debería ser un cristiano"

El ex pastor republicano Butch Roger trata de convencer a su comunidad de votar contra Donald Trump. RFI / ANNE CORPET

Butch Roger fue pastor durante veinte años antes de convertirse en contador público. Continúa asistiendo a su iglesia, e intenta convencer a su comunidad de que vote contra Donald Trump. La tarea es difícil: casi el 80% de los evangélicos apoyaron al presidente en 2016 y siguen haciéndolo. Para desalentarlos de renovar el mandato del presidente, Butch se refiere a la personalidad del anfitrión de la Casa Blanca. "¡Escucha lo que dice Trump! ¡Mira la vida que ha llevado! No está a la altura de los valores cristianos. ¡La forma en que trata a las mujeres, a las personas de diferentes razas, a sus oponentes! ¡Lee sus tweets! No creo que haya una madre cristiana que tolere que su hijo o hija de diez años se burle de ella, poniendo apodos a cada uno de sus compañeros y diciendo que es sólo por diversión. ¡Trump es la antítesis de lo que debería ser un cristiano! ¡Es un estafador!”, exclamó.

Pero Butch admitió que hasta ahora no ha podido convencer a mucha gente en su iglesia. "Los evangélicos son votantes que se preocupan por una sola cosa: el aborto. Y están dispuestos a perdonar al presidente cualquier cosa siempre que nombre jueces a favor de la abolición del aborto”, agregó.

"Si mi testimonio se inclina sobre un solo republicano de esta ciudad..."

Michael Ann Johnson tomó su decisión después de leer el informe de Mueller sobre la interferencia rusa en la campaña. La abogada, que tiene la misma edad que Donald Trump, cree que el presidente ha socavado la democracia estadounidense. "No voy a votar por Trump porque no tiene ética", dijo. “He visto lo que hizo durante su mandato y he leído el informe Mueller en su totalidad. Encontré que estableció de manera concluyente la colusión con Rusia. Y esa colusión continúa. Estoy muy preocupada por la forma en que la Rusia de Putin trata de influir en nuestro gobierno. Trump ha destruido el Ejecutivo, y también el Congreso. Ya no hay ningún pensamiento independiente”, deploró.

La familia de Michael Ann Johnson siempre ha sido republicana, y ha renunciado a intentar disuadirlos de votar por el presidente por segunda vez. "No quieren oír la verdad, sólo quieren escuchar a Fox News, que es una estación de televisión al servicio de la Casa Blanca", dijo, y añadió, "pero si mi testimonio se inclina sobre un solo republicano de esta ciudad, entonces habrá sido útil".

Contra su cultura

El movimiento de los republicanos contra Donald Trump está ganando impulso hasta los niveles más altos del Estado. Al menos tres gobernadores conservadores, ex miembros de las administraciones padre e hijo de Bush, han pedido el voto para Joe Biden. Decenas de ex oficiales de Seguridad Nacional también han pedido públicamente impedir la reelección del presidente. Este es el caso del general retirado Mark Arnold, que luchó en Irak y Afganistán.

El general retirado Mark Arnold, que luchó en Irak y Afganistán. RFI / ANNE CORPET

"La mayoría de los oficiales retirados del ejército que, como yo, han dicho públicamente que no apoyarían a Donald Trump han actuado en contra de su cultura. La razón principal por la que me uní al movimiento republicano contra Trump es que puso en peligro la relación de Estados Unidos con sus aliados más leales, aliados que hemos tenido durante décadas", dijo. Es una amenaza muy directa a la seguridad de Estados Unidos”, sostuvo.

"Aunque Joe Biden sea elegido, llevará tiempo convencer a nuestros socios de que nuestra firma al pie de un tratado sigue teniendo valor”, opinó.

A nivel nacional, varios grupos reúnen a conservadores decididos a votar por Joe Biden. El más conocido de ellos, el Proyecto Lincoln, publica regularmente videos muy impactantes en las redes sociales. Según los organizadores de la campaña de la Operación Grant en Ohio, sólo se necesitarían 150.000 republicanos para votar por Biden y el estado pasaría a manos demócratas.

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo