Washington extiende bloqueo a empresa peruana de exportación de madera

El gobierno estadounidense tomó esta decisión por primera vez hace tres años al determinar que La Oroza no cumplía con los requisitos para la extracción y el comercio de productos de la madera estipulados en el Anexo Forestal del Acuerdo de Promoción Comercial entre Estados Unidos y Perú (PTPA). Un tratado de libre comercio entre ambos países está vigente desde 2009.

Por Marilyn Lavado para RFI

La tala ilegal en Perú sigue en la mira del gobierno estadounidense que viene de ratificar y extender el bloqueo de importaciones de madera de la empresa La Oroza de Perú, una de las principales exportadoras del país, señalando que se abastece de árboles talados ilegalmente.

"Continuaremos monitoreando el cumplimiento de Perú con sus obligaciones en virtud de nuestro acuerdo comercial para garantizar que la madera extraída ilegalmente no se pueda exportar a Estados Unidos", declaró Robert Lighthizer, representante Comercial de Estados Unidos.

Cabe señalar que la primera medida de bloqueo contra la empresa peruana fue adoptada en el 2017. Hasta la fecha las autoridades peruanas no han logrado comprobar que La Oroza cumpla con los compromisos acordados de defensa del medio ambiente.

Solo en Perú, entre octubre del 2017 y agosto de 2018, el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) identificó la extracción ilegal de 274 mil metros cúbicos de madera valorizada en más de 30 millones de dólares, equivalente a la carga de 5 mil camiones.

Sobre este ilícito negocio que pone en riesgo la Amazonia, RFI conversó con Rolando Navarro, experto de temas de tala ilegal y ex presidente de Osinfor (Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre) en el Perú.

¿Qué opina de esta ratificación del gobierno estadounidense contra la empresa La Oroza?

Es una buena forma y una buena señal de indicar que los acuerdos internacionales que existen de acuerdo al tema de comercio ilegal de madera y afectación al tema ambiental repercute de una buena forma. Se ha visto que el Estado peruano hasta la fecha no ha cumplido acciones contundentes respecto a estos hallazgos que se han advertido de parte del gobierno de Estados Unidos. Esta empresa sobre la cual viene esta intención de bloqueo no ha sido sancionada administrativamente hasta la fecha, no ha sido sancionado penalmente a nivel de Estado; es más, en este proceso de reactivación económica ha sido beneficiado con el programa “Reactiva Perú”.

¿El gobierno peruano tiene una lista de aquellas empresas que estarían incurriendo en esta falta?

Lo que entiendo es que hasta el día de hoy el gobierno no ha aceptado este tema, no está trabajando claramente y sigue maquillando el escenario y por eso este resultado. Tres años después de haber generado una advertencia del producto que está comercializando esta empresa no ha demostrado a la fecha de que toda su cadena productiva está saneada: eso indica que sigue todavía moviendo maderas y sin embargo la estadística de exportaciones desde Perú hasta cualquier parte del mundo sigue movilizando madera de dudosa procedencia. Posiblemente hay un sin número de empresas que siguen estos patrones de comportamiento, pero el Estado hasta el día de hoy no ha desarrollado una lista de forma clara.

