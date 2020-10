EEUU: “Los afroamericanos estamos cansados de protestar por lo mismo cada año”

A menos de dos semanas de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el movimiento antirracismo "Black Lives Matter", que dio lugar a numerosas manifestaciones, es uno de los temas centrales en el recta final de la campaña.

Con nuestro corresponsal en Washington DC, Xavier Vila.

El tramo final de la calle 16 en Washington DC desemboca en el parque Lafayette, antesala de la Casa Blanca, y está tomado por el movimiento antirracismo Black Lives Matter. Estas tres palabras están escritas en enormes letras amarillas sobre el piso.

"Los afroamericanos están cansados de protestar por lo mismo año tras año tras año. Hemos protestado y nada ha cambiado”, dice a RFI la activista Latifa Jones que custodia el grafiti.

La muerte del joven de 17 años Trayvon Martin en 2012 fue la chispa que prendió Black Lives Matter, y que estalló en 2014 con otra muerte a manos de la policía de un joven negro, Michael Brown en Ferguson, Missouri.

El movimiento es la respuesta a lo que sus activistas consideran brutalidad policial contra los afrodescendientes. Según datos del gobierno federal, 1098 personas negras murieron a manos de la policía en el año 2019. El colectivo tiene tres veces más opciones de morir en manos policiales que otras razas.

"Dos grandes temas por abordar. Un consejo civil de revisión. Y luego, destinar más dinero a las partes más pobres de nuestra ciudad, porque sabemos, científicamente, que esto reduce la criminalidad”, dice a RFI el activista Jamal Holler.

El 99% de las muertes a manos de la policía terminaron sin acusación formal en los últimos siete años.

"Y una vez que la gente ha dicho que tiene necesidades no atendidas, aquí hay un problema. Nosotros hemos aplaudido a jefe de policía, al alcalde. Pero decimos de nuevo. Queremos un cambio", dice a RFI la activista Shamilla Brees.

Black Lives Matter atribuye a la retórica de Trump los 4500 delitos de odio registrados en el último año, un récord en 16 años. Y a pesar de que Joe Biden ganará el voto negro, la clave pasa por saber si movilizará a ese electorado lo suficiente como para vencer a Trump.

"Me puedo ir a casa, lavarme, hacerme la prueba, asegurarme que tomo precauciones. Eso lo puedo hacer”, dice a RFI Cornell Lamar, apostado sobre las letras amarillas de la calle 16, votará por Biden, si bien lamenta que les pida no manifestarse por culpa del coronavirus, algo que él no piensa cumplir. “Pero respecto a la brutalidad policial, no sé qué puedo hacer para que no me asedien".

