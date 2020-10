Trump y Biden a la búsqueda del voto de los adultos mayores en Florida

A menos de una semana de la elección presidencial en EE. UU., RFI visitó un centro de pensionados en Orlando, Florida. Con 29 votos electorales es un estado clave para el comicio y conocido por tener la más alta proporción de jubilados del país, con más de 20%.

Anuncios Lee mas

Con nuestra enviada especial a Florida, Lucile Gimberg, y AFP.

Escuche el reportaje haciendo click en Audio.

Henri Hendrickson, de 86 años, está sentado afuera con su mascarilla de tela negra sobre el mentón, en esta residencia del centro de Orlando que cuenta con 280 apartamentos para pensionados de bajos ingresos. Después de votar por los demócratas Barack Obama y Hillary Clinton, este exjardinero de Disney World dio este mes, su sufragio a Donald Trump:

“Todo el mundo está en su contra, pero yo creo que salvó a nuestra nación de una confusión masiva, de grandes disturbios. Necesitamos más policías. La gente tiene demasiados derechos en este país. Y Trump tiene al Congreso despierto, lo hace trabajar. Si Biden es presidente volverán a dormir todos”.

Como muchos ancianos en Florida, Bernie Landis, exgerente en el Servicio Federal de Impuestos en Filadelfia, vino al estado sureño para pasar su jubilación. Landis también defiende a Trump por su política hacia Israel y, por su balance económico:

“En tres años de presidencia y a pesar de todas las investigaciones en su contra, cumplió con sus promesas. La tasa de desempleo bajó al 3%. Eso no había pasado en 50 años. Es algo grande dar trabajo a tanta gente.”

En cambio, Josefina Santiago, octogenaria de origen puertorriqueño, no quiso votar por Trump una segunda vez:

“Trump cometió un gran error al quitarle los niños a los padres inmigrantes. Eso es un dolor muy fuerte. A mí no me gustó nada. Hasta lloré.”

Carol Simpson, originaria de Nueva York, prohibió a su hijo visitarla durante dos semanas cuando éste le dijo que iba a votar por Trump. En 2016 ella también había dado su voto al republicano por sus talentos de empresario, pero ahora hace campaña en su contra:

“Ya tengo 91 años y nunca había hecho campaña por un candidato, pero estoy tan en contra de Trump. Le rezo a Dios para que Biden gane la elección porque no confío en el señor Trump. Es un mentiroso. Muchas personas han muerto del coronavirus porque no nos informó del peligro cuando lo supo en enero. No supimos nada hasta marzo. Ahora Trump dice que el virus se está yendo y que después de los comicios ya no habrá nada y las cifras siguen subiendo y más personas están muriendo.”

En Florida, cerca de un tercio de la población tiene más de 65 años y su voto será clave para ganar este estado pendular, decisivo para hacerse con la Casa Blanca.

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo