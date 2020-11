‘Hay riesgo de disturbios’ después de la votación, alerta la ONG Crisis Group

Mientras Estados Unidos vota el martes 3 de noviembre para elegir a su presidente, existe un riesgo real de violencia post electoral en Estados Unidos, según un informe de la organización no gubernamental Crisis Group. Entrevista con su director Robert Malley.

Por Anne Corpet, corresponsal de RFI

Las elecciones del martes son históricas, aseguran los dos candidatos a la Casa Blanca, con una participación que probablemente batirá récords. Pero el temor a la violencia en caso de una elección reñida o disputada es real. Robert Malley es el director de Crisis Group y fue el asesor de Oriente Medio de Bill Clinton y luego de Barack Obama.

RFI: En Washington, los comerciantes del centro ya han empezado a atrincherarse poniendo paneles de madera frente a sus ventanas. ¿Es una nueva práctica?

Robert Malley: Creo que sí, al menos no lo he visto antes, y he hablado con colegas de otros estados como Nueva York y Florida, y me dicen que están viendo lo mismo. Puede ser una exageración de los temores, pero es bastante simbólico que los comerciantes esperen violencia en torno a las elecciones. No hay ningún precedente reciente.

Su informe menciona un riesgo de violencia. ¿Cuáles serían las razones de eso?

Es un país muy polarizado, que ya ha experimentado la violencia en los últimos meses tras el asesinato de George Floyd, y es un país que está al borde del ataque de nervios. Hemos vivido cuatro años difíciles, con una tensión constante bajo el presidente Trump, que sólo está echando leña al fuego diciendo, por ejemplo, que sólo puede perder las elecciones si hay fraude, y que se ha negado a comprometerse a dejar el cargo si es derrotado, ya que cree que sólo una elección fraudulenta podría conducir a ello.

También hay un sentimiento en ambos lados de que esta elección es casi-existencial, es decir, que el futuro del país dependerá de ello. Esta creencia es compartida por los partidarios de Donald Trump y los partidarios de Joe Biden, por lo que es un país que está un poco al límite. No quiero exagerar, creo que la gran mayoría de los estadounidenses vivirán estas elecciones en un ambiente tranquilo, la mayoría de ellos no quieren violencia, es probable que en la gran mayoría del país todo vaya muy bien. Pero hay riesgos de disturbios, sobre todo porque el propio presidente se arriesga a inflamar las tensiones en lugar de aliviarlas.

¿Quiénes podrían provocar hecho de violencia?

Sabemos, por ejemplo, que hay grupos de extrema derecha, que comparten una ideología de supremacismo blanco y están muy bien armados. Los servicios de seguridad estadounidenses los han identificado como una de las principales amenazas terroristas que se ha subestimado en los últimos años. Son los más amenazadores. También hay algunos grupos ante todo anarquistas, de izquierda, que han usado la fuerza en las grandes manifestaciones de los últimos meses.

La polarización del país y el hecho de que cada parte reciba información de fuentes completamente independientes, casi de universos paralelos, sumado a la proliferación de armas de fuego, puede llevar a la violencia. Una chispa puede ser suficiente. De nuevo, no quiero ser alarmista, pero dados los riesgos y la falta de liderazgo, sentimos que era necesario advertir.

Esto no es sólo por un día. Las cosas pueden suceder el 3 de noviembre y deteriorarse en los próximos días si ambas partes creen que hay un proceso electoral fraudulento. Podemos imaginar semanas de disturbios si la incertidumbre electoral continúa.

Trump dijo que planea declarar la victoria tan pronto como el 3 de noviembre si los resultados sugieren que será reelegido. ¿Correría el riesgo de que una declaración de este tipo aumente las tensiones?

Por supuesto, ese es su estilo. Dice muchas cosas, que no siempre pone en práctica. Este es un factor nuevo: las tensiones electorales y las dificultades para acceder al voto eran preexistentes, pero la personalidad de Donald Trump es una nueva variable. Habla de un escenario que mencionamos en nuestro informe y que muchos temen: sería que el 3 de noviembre la mayoría de las papeletas contadas le favorezcan. Pero como estamos en una situación de pandemia y muchos de los votos por correo no estarán abiertos antes del 3 de noviembre, podría haber una aparente victoria de Donald Trump el martes por la noche, que luego sería puesta en duda por el recuento de los votos enviados por correo. Esto podría suceder en una carrera muy reñida. Esa es la contradicción que Donald Trump está tratando de explotar. Si va a tener una aparente victoria, hará todo lo posible para eliminar los votos que no fueron contados en la noche del 3 de noviembre.

Históricamente, sin embargo, no todas las boletas se cuentan en la noche de las elecciones en los Estados Unidos. Esto sólo puede suceder en caso de una victoria muy reñida, pero en ese caso, lo que el Presidente Trump está diciendo es peligroso. Lo importante hoy es apelar a la calma, recordar a la gente que espere el recuento final antes de declarar la victoria y respetar la santidad de los colegios electorales. Cuantas más voces hablen, menos nos enfrentaremos a los escenarios de crisis.

Usted es estadounidense y su organización no suele tratar con los Estados Unidos, sino con países en situación de guerra civil. ¿Qué le impulsó a dedicar un informe a su país?

No nos lo esperábamos. Nuestra organización ha debatido durante mucho tiempo si debe o no cubrir la situación en los Estados Unidos. En el momento del asesinato de George Floyd, sentimos que debíamos reaccionar porque si tal acontecimiento hubiera tenido lugar en un país africano, en Asia o en América Latina, habríamos reaccionado inmediatamente, por lo que no podíamos utilizar un doble rasero. Tal vez deberíamos haber estado preocupados antes por los Estados Unidos y algunos de los otros países occidentales.

Se supone que estamos tratando con guerras civiles, y por eso dudamos, pero se puso peor y tienes una especie de bombero pirómano en los Estados Unidos, así que llegamos a la conclusión de que teníamos el mandato de examinar la situación en nuestro país. Soy estadounidense, he servido en dos administraciones de los Estados Unidos, y los Estados Unidos tienen esta tendencia a dar consejos a otros países que se enfrentan a crisis similares.

Por una vez, sería bueno para los Estados Unidos mirarse en el espejo y aceptar la mirada de los demás. No es nada agradable saber que podemos estar al borde de un problema por una elección controvertida. Pero aún no quiero creer que todo saldrá mal. Es muy posible que salga bien.

