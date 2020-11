La suerte no está echada en Arizona, donde republicanos denuncian un fraude

Aunque distintos medios estimaron que Arizona, uno de los estados clave para ganar la elección, ya estaba en manos del demócrata Joe Biden, la ventaja de éste se reduce y los militantes republicanos protestan por la publicación anticipada de resultados, mientras aseguran que las condiciones del conteo de votos no están garantizadas.

En Arizona, varios medios de comunicación, como la Agencia de Prensa AP (de la que RFI reproduce datos electorales) y Fox News, dieron desde la noche del martes 3 de noviembre al candidato demócrata Joe Biden ganador de las elecciones en este estado del sur de Estados Unidos y de tradición republicana.

Por el momento se ha escrutado 84% de los votos en Arizona, uno de los estados clave en estas elecciones, y Joe Biden aparece por delante de Donald Trump con 50,7% contra 47,9%. Pero cientos de miles de boletas no han sido contabilizadas aún, y para los militantes “pro Trump”, eso demuestra que existe un fraude y que el campo demócrata intenta bloquearlas, para robarles la vitoria.

Adrian, militante republicano, afirma al micrófono de RFI que la tendencia ahora en todos los estados a mayoría republicana es que ya han expresado su voto a favor de Donald Trump, pero los demócratas están reteniendo un gran número de votos y se han apurado en declarar a Joe Biden vencedor mientras solo 22% de los votos habían sido contabilizados”. Para ese republicano habitante de Phoenix los Demócratas retienen informaciones en Arizona porque les faltan cotos para ganar”.

“Existe una tendencia ahora y es que en todos los estados con mayoría republicana, no están publicando los resultados, y los están reteniendo. Ellos se han apurado en declarar que Joe Biden y el senador demócrata Mark Kelly como vencedores, sabiendo que solo 22% de los votos habían sido escrutados”, sostiene.

“¡La gente se da cuenta que algo no está funcionando! ¿Por qué no esperan a contar todos los votos? Durante toda la campana electoral nos dieron: ‘vamos a contar todos las papeletas, su voto cuenta’... pero hace 4 años la misma tarde de las elecciones, ya sabíamos quién era el presidente . Ahora están ganando tiempo, han esperado saber cuánto hacía la oposición y ya saben que les faltan votos para ganar en Arizona. Aquí en esta sede no hay ningún republicano que esté presente para controlar el conteo y esto no es justo, todo el mundo puede entender esto!”, subraya.

En Arizona desde el miércoles 4 de Noviembre se han multiplicado las manifestaciones de votantes por Trump contra el canal de televisión Fox News (canal con tradición pro Trump) y contra los centros de conteo porque no reconocen el proceso electoral, y menos las estimaciones difundidas por los medios de comunicación.

