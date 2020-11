Trump multiplica impugnaciones en estados donde se impone Biden

La campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impugnó el miércoles las elecciones en los estados de Wisconsin y Michigan, que según los medios ganó su rival Joe Biden, y quiere suspender el escrutinio en Pensilvania en donde está en desventaja.

Anuncios Lee mas

Por Angélica Pérez con AFP.

El equipo de Trump dijo que el recuento en Pensilvania debe ser interrumpido porque no se autorizó a sus delegados acercarse a menos de 7,6 metros del lugar.

En Wisconsin, Trump anunció su intención de pedir un recuento, denunciando que hay "informaciones de irregularidades" y cuestionando la "validez de los resultados" con un margen muy estrecho, lo que propicia el pedido de recuento del presidente, como lo explicó a RFI el experto en leyes de la Universidad Internacional de la Florida José Gabilondo:

José Gabilondo Trump el derecho, con menos de 1% de pedir un conteo, pero eso ocurre al nivel de la autoridad estatal de las elecciones. Eso no se convierte en un pleito federal. Él tendría que alegar alguna irregularidad y hasta ahora no ha habido una. Lo que yo veo más problemático es Nevada. Allí la diferencia son menos de 7500 votos y Biden va a necesitar esos votos, de forma que la pelea verdadera va a ocurrir ahora en Nevada, donde dijeron que no van a anunciar un resultado hasta mañana [jueves]. Ahora es cierto que ya han empezado varios pleitos en tribunales federales y en tribunales estatales. Hay como 20, pero hasta ahora ninguno de estos pleitos ha avanzado en el sistema judicial tal que llegue al Tribunal Supremo. Yo no creo que el Tribunal Supremo va a jugar un papel en esta elección. Pero eso podría cambiar.

RFI Como efectivamente ocurrió en el año 2000 y las presidenciales se transformaron en una batalla judicial, que sí llegó a la Corte Suprema de Justicia en un arbitraje sin precedentes, que dio razón al candidato republicano, George W. Bush. A pesar de que el candidato demócrata, Al Gore, registró más sufragios a nivel nacional. ¿Podríamos tener una situación similar?

José Gabilondo Podríamos. Y el Tribunal Supremo de EE. UU. hoy, desafortunadamente, está mucho más politizado. Tiene tres jueces que han sido nombrados por Trump, tiene una mayoría de seis ultraconservadores y tres liberales, de forma que si llega al Tribunal Supremo sería muy problemático. Lo único es que en el Tribunal Supremo dos de esos conservadores, John Roberts y Neil Gorsuch, son más moderados y ellos todavía retienen un compromiso a la institución de la independencia judicial. Serían capaces de no estar a favor de este tipo de maniobra judicial porque ellos reconocen que el Tribunal Supremo verdaderamente perdería mucho prestigio si eso ocurriera. Y yo creo que en ese caso sí podría haber violencia. Si el Tribunal Supremo decidiera la elección, eso sí sería un tema mucho más combustible que podría conllevar al desorden social.

El expresidente demócrata Barack Obama ganó Wisconsin por siete puntos en 2012. Cuatro años más tarde Hillary Clinton ni se molestó en hacer campaña allí y Trump le ganó por menos de un punto.

Wisconsin es uno de los pocos estados donde se decide ahora el destino de las elecciones estadounidenses. Con el 98% de las papeletas escrutadas, Biden supera allí a Trump por unos 20.000 votos.

Aunque eso representa una pequeña parte de los más de 3,2 millones de votos emitidos en total en el estado, el magnate republicano puede tener dificultades para remontar esa cantidad en un nuevo escrutinio.

Con AFP.

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo