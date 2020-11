Elecciones en EE.UU.: un proceso estricto para evitar el fraude

Los partidarios de Donald Trump organizaron una serie de protestas contra lo que califican de elección fraudulenta mientras que continua el recuento de votos en varios estados clave. En los centros electorales, los trabajadores aseguran de que el fraude es prácticamente imposible.

Anuncios Lee mas

Con nuestros enviados especiales a Arizona, Marie Normand y Julien Boileau.

En Arizona, las manifestaciones son diarias frente al edificio donde se están contando las últimas boletas en la ciudad de Phoenix, Condado de Maricota. Los partidarios de Donald Trump se han reunido para denunciar un supuesto fraude y exigir que se cuenten todos los votos antes de anunciar un ganador.

Por su parte el presidente saliente, Donald Trump, multiplica las solicitudes de recuentos y acusaciones por fraude en los centros de conteo. Pero para Cathy y Joe, una pareja de jubilados demócratas que participan en el recuento dentro del edificio y que son responsables de revisar las boletas en disputa que no pueden ser leídas por las máquinas, el fraude es virtualmente imposible.

"No tenemos ninguna interacción con la gente que está afuera. Estamos en una habitación totalmente cerrada", dice Cathy. “Una de las cosas que me impresionaron cuando empezamos este trabajo", dice su marido, Joe. “Me di cuenta de lo difícil que es hacer fraude. A nuestro nivel, es muy complicado. ¡Todo el mundo se vigila los unos a los otros! Todo se comprueba varias veces. Y si no estamos seguros, entonces empezamos de nuevo!”.

Otra medida para evitar el fraude, según Cathy: "Trabajamos en parejas: un republicano y un demócrata. Y hay gente en la sala, observadores de ambas partes, que pasan detrás de nosotros y observan lo que hacemos. Y al fondo, sentados en la parte de atrás de la sala, hay además otras personas observando a toda la gente que cuenta las boletas. No se nos permite ni usar nuestros teléfonos ni hablar de política”.

"Conozco una persona que habló de política. ¡Y nunca volvió!”, dice Joe. “Ahora que he visto cómo funciona, tengo plena confianza en el proceso", dice Cathy.

En Arizona, Joe Biden encabeza las encuestas por delante de Donald Trump y está a punto de ganar los 11 votos electorales del estado, según las proyecciones de los medios de comunicación.

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo