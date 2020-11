¿La democracia norteamericana se ve fragilizada por su largo proceso electoral?

Estados Unidos se encuentra en un embrollo en torno al resultado de las elecciones presidenciales del pasado 3 de noviembre. Aún no hay resultados, el conteo podría tomar varios días y la atmósfera está más que tensa entre los equipos de Donald Trump y Joe Biden. Y la pregunta es: ¿La democracia americana está debilitada por este interminable proceso electoral?. RFI responde.

Por Bruno Daroux, traducción de Ivonne Sánchez.

¿Y si la democracia en Estados Unidos se viera fragilizada por este interminable proceso electoral?

La respuesta es sí, pero con matices más positivos. Debilitado sí, porque el espectáculo que estamos presenciando no es, por supuesto, muy agradable. ¿Entonces de quién es la culpa?

En primer lugar está este sistema de elección de presidente por sufragio universal indirecto, que hoy puede parecer obsoleto y antidemocrático, puesto que ya ha llevado en varias ocasiones a que el candidato que obtuvo más votos no fuera el que acabó a la cabeza del país, fue el caso de Al Gore frente a Georges W. Bush e Hillary Clinton ante Donald Trump.

The Winner takes it all

De ahí la existencia del Colegio Electoral de 538 miembros, y el sistema de « The Winner takes it all », "El ganador se lo lleva todo", con el que el ganador de un estado, incluso con pocos votos de ventaja, gana todos los electores asignados a ese estado. Fue así como en 2016, incluso cuando Hillary Clinton superó a Donald Trump por tres millones de votos a nivel nacional, fue derrotada en el recuento final del electorado porque Trump ganó en tres estados clave. En realidad la ventaja acumulada en esos estados por Trump no superaba los 70.000 votos, mientras que 135 millones de votantes acudieron a las urnas en todo el país.

¿Sistema injusto?

¿Es pues un sistema injusto? No es tan simple. Los padres fundadores de Estados Unidos, al establecer este sistema a finales del siglo XVIII, tenían dos objetivos en mente: primero, evitar que un voto popular directo instalara a un loco o a un dictador en la Casa Blanca.

En segundo lugar, para permitir la mejor representación posible de cada estado y evitar la representación excesiva de votantes de grandes ciudades o estados densamente poblados. Y es por eso que a cada estado se le asignaron automáticamente dos electores, para aumentar la representación de los estados pequeños, y luego un número de electores proporcional a la población del estado.

Como resultado, un gran elector en California representa muchos más votantes que en Maine. La consecuencia un tanto perversa es que algunos de estos pequeños o medianos estados juegan a veces un papel crucial en la obtención de los 270 votos electorales que aseguran la victoria.

Este sistema de Colegio Electoral ha sido criticado a menudo, pero nunca se ha reformado porque para muchos en los Estados Unidos es el sistema menos malo de un país federal.

La falta de un sistema centralizado de recolección de votos también también se ve seriamente cuestionado. Y es que, las reglas para contar los votos cambian de un estado a otro. Para darse una idea, el estado de Pensilvania, acepta contabilizar los votos enviados por correo con sello del 3 de noviembre hasta el 12 de noviembre, y así en otros estados.

El voto por correo es cuestionado, en particular por el equipo de Donald Trump, aunque esto no es ninguna novedad desde antes de las elecciones, pero el mandatario sigue decretando como "votos ilegales" este tipo de votos.

Y precisamente el último factor en el debilitamiento del sistema democrático en este momento es la propia persona de Donald Trump. Un presidente que se proclama vencedor antes del final del recuento de los votos, que acusa a la otra parte de fraude sin aportar la más mínima prueba, y es muy comprensible que no esté dispuesto a admitir la derrota si es necesario.

Un presidente saliente que no puede aceptar su derrota eventual y que hará todo lo posible por mantenerse en el poder, aunque ello signifique perjudicar gravemente el funcionamiento, las costumbres y los fundamentos de la democracia en América.

