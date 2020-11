La amargura de los partidarios de Trump tras la derrota ante Joe Biden

Mientras que los partidarios de Joe Biden celebran en varias ciudades la victoria de su candidato presidencial y Donald Trump no admite la derrota, los partidarios del actual mandatario no aceptan las proyecciones de los medios de comunicación estadounidenses. Siguen cuestionando los resultados y desean esperar los diversos recursos legales. Los enviados especiales de RFI Marie Normand, Julien Boileau y el corresponsal Christophe Paget fueron al encuentro de algunos de éstos en Arizona y la ciudad de Filadelfia.

Trump, cuyo mandato terminará el 20 de enero del 2021, no ha admitido hasta ahora la derrota. Por el contrario, en un mensaje clasificado como "engañoso" por Twitter, continúa reclamando una victoria que le habría sido robada.

I WON THIS ELECTION, BY A LOT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020

En Arizona, un estado históricamente republicano, el recuento de votos no ha terminado y este domingo por la mañana (hora francesa) Joe Biden lleva la ventaja por unos 20.000 votos.

Cuando los medios de comunicación estadounidenses anunciaron la victoria de Biden, varios cientos de partidarios republicanos se reunieron en las afueras del capitolio del estado de Arizona para manifestar que la batalla no había terminado. Nuestros enviados especiales en Phoenix, Marie Normand y Julien Boileau, fueron al encuentro de estos simpatizantes de Trump.

Nicole y Ritcha, dos jóvenes mujeres de 25 años, explican que no creen en los medios de comunicación de todos modos: "No son los medios de comunicación los que deben anunciar el nombre del presidente, debe ser la justicia. La Corte Suprema. Hay tantos fraudes que es literalmente imposible declarar que uno de los dos candidatos fue elegido. ¡Hay demasiado fraude, es obvio! ", protesta Nicole. Su amiga suaviza: "Si la Corte (Suprema) dictamina y dice que Joe Biden ganó, entonces se lo merece! Punto final”. Nicole continúa en el mismo tono: "Y no vamos a quemar edificios por éso". Ritcha concluye: "Podemos mudarnos de los estados demócratas, pero no vamos a quemar nada."

Los manifestantes denuncian que hubo trampa

Eric lleva orgullosamente una gorra roja de “Make America Great Again”, y una enorme bandera americana que ondea sobre su cabeza. Pero no tiene la intención de dejarse engañar. Como todos los reunidos aquí, ha venido a denunciar un supuesto fraude electoral en los estados donde los resultados están muy parejos.

"Esta elección ha sido todo menos justa y legal. ¿Esperas que yo crea que Joe Biden obtuvo 10 millones de votos más que Barack Obama hace 12 años, el primer presidente negro americano? Todos los que estamos aquí pensamos que Donald Trump es el ganador legítimo de esta elección. Y no dejaremos que nos roben eso. No somos el partido republicano del pasado que sólo se acuesta y dice: "OK, Kumbaya, todos somos hermanos".

Durante la manifestación, el presidente del Partido Republicano de Arizona toma el micrófono. Se compromete a luchar para asegurar que todos los votos sean contados en el estado y pide a aquellos que puedan haber observado el fraude que se den a conocer.

La présidente du Parti républicain de l’Arizona demande à tous ceux qui ont observé des fraudes de les communiquer au parti. « Je me battrai pour que tous les votes soient comptés et que tous les faux bulletins soient retirés des résultats » #Arizona State Capitol @RFI pic.twitter.com/4XA8WOpi0M — Marie Normand (@normandmarie) November 7, 2020

Jonathan manifeste devant le capitole aujourd’hui pour le 2eme amendement, dit-il, et pour que les voix des électeurs républicains soient bien prises en compte dans les résultats. Il est persuadé que des fraudes ont eu lieu. #Arizona pic.twitter.com/lirAIhAeNh — Marie Normand (@normandmarie) November 7, 2020

Un poco más lejos, Jonathan lleva con orgullo un chaleco antibalas y un rifle automático.

"Estoy aquí sobre todo para apoyar la Segunda Enmienda de la Constitución. Joe Biden está claramente en contra de llevar armas. Ha evocado la idea de quitárnoslas. Pero hay millones de personas que no dejarán que eso suceda, incluso si se presentan frente a nosotros, lucharemos hasta la muerte para proteger ese derecho. "

Estos activistas tampoco representan a la mayoría de los votantes republicanos de Arizona, muchos de los cuales han estado diciendo a nuestros enviados especiales en los últimos días que aceptarían una posible derrota de Donald Trump.

En Filadelfia, los republicanos no quieren creerlo...

Partidarios de Trump gritando hacia los que celebran el anuncio de la victoria de Joe Biden en la ciudad de Filadelfia, el 7 de noviembre 2020. AP Photo/John Minchillo

Frente al Convention Center de Filadelfia, donde se han estado contando los votos recolectados, unos cuantos republicanos un poco en estado de shock se enfrentan a los demócratas, separados por la policía. Nuestro corresponsal especial en Filadelfia, Christophe Paget, quiso entrevistarlos. Walter es un jubilado republicano y la victoria de Biden no se la cree ni por un segundo.

"Creo que Donald Trump va a ganar, con todos esos votos ilegales que aún se están contando, y todos esos votos enviados por correo electrónico, que han sido desautorizados. Los republicanos van a controlar el Senado, y están aumentando su ventaja en el Congreso: es una buena señal. Esperemos a ver qué dicen los tribunales. Esto tiene que ir hasta la Corte Suprema para cancelar todos esos votos ilegales. Los ciudadanos americanos deberían ser los que votan, no los muertos o la gente que está en este país ilegalmente. »

Entrevistado antes de que Joe Biden fuera declarado ganador, Charlie, un antiguo demócrata que pasó al campo republicano con Donald Trump, está convencido de que si la balanza se inclina cada vez más a favor de Biden, es porque los demócratas han hecho trampa.

"Están haciendo trampa con las elecciones, aprovechando que Filadelfia es muy demócrata. ¡Mira todos los vídeos que circulan! Ves a la gente rellenando las urnas, deshaciéndose de votos a favor de Trump... He sido un activista demócrata durante 38 años, ¡38 años! Y cuando Trump apareció, realmente me llegó al corazón, y pensé: este tipo sabe lo que dice. Soy capaz de arrastrarme sobre vidrios rotos en un bosque en llamas para que sea reelegido. Y estén seguros que si esta vez no es reelegido, Trump volverá en 2024 y arrasará con todo el mundo. Porque Biden y Harris van a joder este país con sus tonterías socialistas. »

Artículo traducido por Ivonne Sánchez con los aportes y entrevistas de Marie Normand, Julien Boileau y Christophe Paget, desde los Estados Unidos.

