La política de sanciones a Rusia continuará en la era Biden

Foto de archivo: el 10 de marzo de 2011, el entonces vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden (izq) y el primer ministro ruso, Vladimir Putin (der) se dan la mano en Moscú, Nueve años después, el presidente Putin anuncia que no felicitará al presidente electo Joe Biden hasta que se resuelvan las impugnaciones legales a las elecciones estadounidenses y el resultado sea oficial, anunció el Kremlin el lunes 9 de noviembre de 2020

El presidente ruso Vladimir Putin prefiere esperar a que sea oficial el resultado antes de felicitar por su victoria presidencial a Joe Biden. Para el historiador Victor Jeifetz, la política exterior de Washington durante este cuatrenio –tal y como lo establece el sistema político estadounidense - la decidirá un congreso que claramente tiene una postura de rivalidad frente a Rusia.

Anuncios Lee mas

Si algo quedó al desnudo en las presidenciales de EEUU es el antagonismo entre Washington y Moscú cualquiera sea el color que ocupe la Casa Blanca. Y que según el conteo de los votos es el azul de Joe Biden, el candidato demócrata que a solo una semana de las elecciones aseguraba a la cadena CBSNews que Rusia es la mayor amenaza para la seguridad y las alianzas de Estados Unidos. Una vez más, el Kremlin denunció la "rusofobia" de la retórica estadounidense.

“Una cosa es lo que uno dice en campaña y otra lo que hace cuando se convierte en jefe de Estado” afirma Victor Jeifetz, historiador de la Universidad de San Petersburgo. En entrevista con Radio Francia Internacional, el especialista en política del Kremlin explica las razones por las que el Kremlin, mas allá de las declaraciones de Biden en campaña, recibe con preocupación su llegada a la presidencia de Estados Unidos.

Víctor Jeifetz: “No hay que olvidar que gran parte de la política exterior de Estados Unidos la realiza el ejecutivo en coordinación con el Congreso. Y en el futuro Congreso la posición, digamos no antirusa, pero que tiende a un cierto conflicto con Rusia es bastante clara. Incluso si Biden quiera cambiar en algo su postura, le sería muy difícil como lo fue para Tump porque hay asuntos que el presidente no puede cambiar porque es el Congreso el que pone las reglas y los limites. El tema de las sanciones, por ejemplo, depende de una ley federal. Además en el partido Demócrata los sentimientos, yo no diría en contra de Rusia pero si diria desfavorables respecto a Rusia son más fuertes que en los republicanos.

RFI: Podemos deducir, entonces, que Estados Unidos seguirá en este nuevo mandato con la política de sanciones.

V.J: No dudo que pueda haber más sanciones. Pero se cambiaría el carácter de dichas sanciones. Por ejemplo, cuando Trump hablaba de acabar con el proyecto gasífero Nord Stream 2 (NdR: gasoducto que pretende llevar gas ruso a Alemania) abogaba por el beneficio del mercado y no ocultaba los intereses económicos de Estados Unidos en este asunto. Biden, en cambio, va a hablar más de los símbolos que unen a Estados Unidos y Europa, el Euroatlantismo, va a hablar de la defensa de la democracia y de la amenaza que constituye este proyecto para la causa democrática -que yo meto entre comillas-. Así que no veo por qué Moscú estaría feliz con la elección de Biden.

RFI: Hubiera sido mejor para Rusia la reelección de Trump?

V.J: No creo que el Kremlin esté muy a gusto con Trump en la silla presidencial. Pero el Kremlin también sabe muy bien que ninguna de las dos opciones es buena para Rusia. Moscú no esperaba cambios sustanciales a partir de estas elecciones y sabía que la probabilidad de que Biden ganara era alta.

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo