En plena pandemia, la Corte Suprema de EEUU evalúa programa de salud de la era Obama

El gobierno del presidente Donald Trump llevará a cabo el martes ante la Corte Suprema de Estados Unidos un último intento de demoler el programa de salud "Obamacare", lo que podría cancelar el seguro médico de millones de personas en medio de la pandemia.

La Corte Suprema, la más alta jurisdicción de Estados Unidos deberá decidir en 2021 si se erradica definitivamente la ley de salud el Affortable Care Act (ACA) vigente, conocida como Obamacare.

El dispositivo de seguro de salud cubre hoy a más de 20 millones de estadounidenses y ha sido creado en 2010 por el ex presidente Barack Obama.

El debate se lleva a cabo en plena crisis sanitaria, y los argumentos de los jueces que determinarán si la ley vigente es constitucional se harán oralmente y a distancia.

Pero no hay secreto, el presidente saliente, Donald Trump, desde el inicio de su mandato le pidió en varias ocasiones a la Corte que invalide totalmente el ACA. Tres de los nueve integrantes de la Corte fueron nombrados por el presidente saliente. La confirmación de la jueza Amy Coney Barrett, conservadora republicana, justo antes de las elecciones del 3 de noviembre, es un elemento clave.

En octubre, los demócratas la interrogaron intensamente durante sus audiencias de confirmación en el Senado sobre su visión del programa y sobre las esperanzas que Trump había depositado en ella. "No soy hostil a la ACA", dijo. "No le hice promesas a nadie. No tengo ninguna agenda", agregó.

Al fin de las deliberaciones, que pueden durar hasta 2021, la Corte Suprema puede determinar que se mantenga el carácter de mandato individual de seguro médico que prevé multas para los que no suscriben seguro médico, derogar el mandato individual pero no el resto de la ley, lo que supone que las personas sin seguro médico, no podrán ser sancionadas, o, como última opción, la Corte puede invalidar la ley en su totalidad, lo que dejará a más de 20 millones de estadounidenses sin seguro médico.

Los debates se llevan a cabo en plena crisis sanitaria y en momentos en que más de 10 millones de personas han dado positivo al coronavirus, y gozan de cobertura médica estatal. De acuerdo a la ley vigente, un caso de coronavirus no puede ser utilizado como razón válida para negarle a un ciudadanos la cobertura ni para cobrarle más. Pero si el Obamacare es derogado, reinaría la incertidumbre sobre este punto.

Un estudio de la Robert Wood Johnson Foundation y del Urban Institute publicado el 15 de octubre estima que si la Corte Suprema revoca ACA, 21 millones de personas perderían su cobertura de seguro médico, un millón más que en estimaciones anteriores. También proyectan que la tasa de personas sin seguro crecería en un 70%, mientras que el gasto federal en atención médica disminuiría en 152.000 millones anuales.

