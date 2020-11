Mas de 95 mil víctimas denuncian abusos sexuales sufridos en los Boy Scouts of America

Publicados en 2012, los 'archivos de la perversión' contienen los casos de pedofilia perpetrados por unos 5000 adultos al interior de Boys Scouts of America entre 1965 y 1985.

Las cifras de niños abusados por jefes scouts es ocho veces mayor que la de los menores víctimas de curas pedófilos en EEUU. Se trata, sin duda, del peor escándalo de agresión sexual en la historia del país.

Mas de 95 mil personas, entre los diez y los 90 años, denunciaron haber sido abusadas sexualmente en su niñez por adultos jefes de la organización juvenil con tintes religiosos.

“Sabía que había muchos casos, pero nunca pensé que sería un número cercano a este" dijo Paul Moses, uno de los abogados de las víctimas que tenían plazo hasta este lunes para presentar sus demandas por abuso sexual y poder beneficiarse de un fondo de indemnización creado por Boys Scouts of America para los casos de pedofilia.

El jurista explica que el universo de los scouts ofrece un terreno paradisiaco para los pedófilos: "los niños prestan un sermón de lealtad, se encuentran sin sus padres, en medio de la naturaleza y a merced de un adulto".

Los "expedientes de la perversión"

Los miles de casos de abusos a menores al interior de la organización estadounidense salieron a la luz en 2012 cuando, tras años de silencio, el periódico los Angeles Times publicó los llamados « expedientes de la perversión » en donde se revelaba que unos 5000 adultos voluntarios para ser jefes scouts eran sospechosos de cometer abusos sexuales contra los niños a los que habían cuidado. Desde entonces, se acumulan las denuncias y hoy se acercan a las 100 mil

"Estamos horrorizados por la cantidad de vidas que han sufrido abusos en el pasado entre los scouts y conmovidos por la valentía de aquellos que han salido del silencio",» dijo en un comunicado la organización Boy Scouts of America que actualmente cuenta con más de dos millones de miembros de entre cinco y 21 años.

Boys Scouts se declara la bancarrota

Ante las acusaciones de abuso sexual, Boy Scouts of America se declaró en bancarrota en febrero con el fin de detener todas las demandas de compensación presentadas por ex Boy Scouts y orientarlas hacia un fondo de indemnización. La organización, que estima sus activos en más de 1.000 millones de dólares, no ha indicado qué monto pretende dedicar al fondo.

Una coalición de abogados, que opera como grupo Abused in Scouting, tiene clientes de los 50 estados junto con casos en los que el abuso ocurrió en el extranjero en lugares como bases militares en Japón y Alemania. Los acusadores tienen entre 8 y 93 años de edad. Aunque la gran mayoría son hombres, algunas mujeres también han presentado denuncias.

