Rudy Giuliani sostiene que una victoria de Trump aún es posible

El presidente estadounidense continúa su cruzada para tratar de revertir los resultados electorales que le dan perdedor. Donald Trump se niega a conceder la victoria a pesar de la gran ventaja de Joe Biden. La gran mayoría de las acciones legales iniciadas por el campo presidencial no han tenido éxito, pero el mandatario saliente no se da por vencido. Este jueves 19 de noviembre, su abogado personal declaró, sin aportar pruebas tangibles, que la victoria de su cliente aún era posible.

Con nuestra corresponsal en Washington, Anne Corpet, y AFP

"No ha habido sólo unos pocos fraudes en un estado", dijo Rudolf Giuliani, antes de referirse a una vasta conspiración urdida por los demócratas.

"Esto sugiere un plan concebido centralmente para organizar estos fraudes, especialmente en las grandes ciudades controladas por los demócratas. Es un plan que viene directamente del Partido Demócrata y viene del candidato. Está claro", dijo el jueves el abogado y asesor de Trump.

"Vamos a ser como Venezuela"

Y sin presentar la más mínima prueba, aparte del testimonio único de un empleado de la ciudad de Detroit que supuestamente fue testigo de los fraudes, el abogado del presidente afirmó: “Nos vamos a convertir en Venezuela. No podemos permitir que esto nos suceda. No podemos permitir que estos delincuentes, porque eso es lo que son, le roben la elección al pueblo estadounidense. Ellos eligieron a Donald Trump, no eligieron a Joe Biden”, afirmó.

Las cadenas de televisión dejaron rápidamente de emitir las alegaciones de Rudolf Giuliani, con la excepción del conservador Fox News. Aunque esto puede poner en duda a los partidarios del presidente, no permitirá que Donald Trump, un perdedor decididamente dolorido, permanezca en la Casa Blanca.

Joe Biden habló poco después de la conferencia de prensa. "Creo que [los estadounidenses] están siendo testigos de una increíble irresponsabilidad, mensajes increíblemente perjudiciales para el resto del mundo sobre cómo funciona la democracia", dijo Biden sobre la negativa de Trump a conceder la derrota.

"Es difícil entender cómo razona este hombre", continuó. "Estoy seguro de que él sabe que no ganó, que no va a poder ganar y que juraré el 20 de enero", añadió Biden. "Es realmente indignante lo que está haciendo".

A nivel nacional, el exvicepresidente demócrata de 78 años ganó con casi 80 millones de votos frente a poco menos de 74 millones del multimillonario republicano.

Pero en Estados Unidos, el presidente es elegido por un colegio electoral en el que cada estado tiene atribuido cierto número de votos, y en algunos, Biden venció por muy poco.

Georgia confirma la victoria de Biden

En Georgia, Biden le llevaba solo 14.000 votos de ventaja a Trump, una diferencia tan estrecha que obligó a un recuento manual.

Las autoridades locales anunciaron la noche del jueves que este recuento había confirmado a Biden como el ganador de este estado, con un margen ligeramente reducido de unos 12.200 votos.

Como la diferencia es inferior al 0,5% de los votos, el presidente saliente puede solicitar un nuevo recuento una vez que se certifiquen los resultados, dijo un comunicado de la oficina del secretario de estado local, encargada de la organización de las elecciones.

Una integrante de la campaña de Trump arremetió de inmediato contra el resultado. "Este llamado recuento manual salió exactamente como estaba planeado porque Georgia simplemente contó todos los votos ilegales", dijo Jenna Ellis. El equipo de campaña tiene la intención de "explorar todas las opciones legales", agregó.

Más allá de Georgia, el presidente y sus aliados han presentado una serie de apelaciones en Pensilvania, Michigan, Arizona y Nevada.

Algunas han sido rechazadas por los tribunales, otras retiradas por los interesados, pero Giuliani está luchando por mantener vivas las que quedan.

