Protestas en Brasil tras la muerte brutal de un hombre negro en un supermercado

Varias manifestaciones de la comunidad afrobrasileña tuvieron lugar durante el fin de semana luego de la muerte de Joao Alberto Silveira Freitas el jueves 19 de noviembre, cuando fue golpeado por guardias de seguridad blancos de un supermercado Carrefour.

Con nuestro corresponsal en Sao Paulo, Martin Bernar, y AFP.

Varios manifestantes continúan reuniéndose frente a los supermercados Carrefour exigiendo un boicot. Los líderes del grupo francés se han disculpado y han condenado el racismo.

"En primer lugar, quisiera expresar mi más sentido pésame tras la muerte del Sr. Joao Alberto Silveira Freitas. Las imágenes publicadas en las redes sociales son insoportables", dijo el director general de Carrefour, el francés Alexandre Bompard, el viernes en una serie de tuits.

Una tragedia que "ilustra las múltiples dimensiones del racismo" en el Brasil

El jueves por la noche, Joao Alberto Silveira Freitas, de 40 años, fue golpeado hasta morir por dos guardias de seguridad blancos que trabajaban para un subcontratista de un supermercado Carrefour en Porto Alegre. Las imágenes del video son insoportables: muestran a la víctima siendo golpeada por un guardia de seguridad en el estacionamiento del supermercado mientras que otro guardia lo sujeta.

El video conmocionó Brasil, que celebraba el viernes el Día de la Conciencia Negra (jornada en homenaje al líder de la resistencia de los esclavos Zumbí de los Palmares) en un país que convive con un racismo estructural desde que se convirtió en el último de América en abolir la esclavitud, en 1888.

Los dos agresores fueron detenidos. Uno de ellos es policía militar en régimen temporal y trabaja en ese supermercado en su tiempo libre.

Un amigo de la víctima que presenció la paliza dijo al portal de noticias G1 que, mientras era golpeado, Silveira Freitas "gritó que no conseguía respirar", una frase que evoca la muerte de George Floyd, un hombre negro que falleció asfixiado por un policía blanco en Minneapolis (Estados Unidos), un hecho que conmocionó al mundo y desató movilizaciones masivas.

La ONU dice que la muerte de Silveira Freitas "ilustra las múltiples dimensiones del racismo y la desigualdad en la estructura social brasileña". Según las cifras citadas por la ONU, los negros son víctimas del 75% de los homicidios perpetrados en Brasil.

Bolsonaro en la negación

Más de la mitad de los 212 millones de brasileños son negros o mestizos y sufren elevados índices de violencia policial y callejera, pobreza y marginación social. Además, están escasamente representados en la política y en el ámbito empresarial.

Pero el actual gobierno ultraderechista no reconoce dicha situación. El presidente, Jair Bolsonaro, se llama a sí mismo "daltónico". "No hay un color de piel mejor que el otro. Lo que existe son los seres humanos, buenos y malos", afirma. El Vicepresidente, Hamilton Mourão, negó la existencia de racismo en Brasil. "En Brasil no existe el racismo. Eso es una cosa que quieren importar aquí a Brasil. Eso no existe aquí", afirmó Mourao.

