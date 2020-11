EE. UU. : la pandemia de coronavirus altera el día Acción de Gracias

Estados Unidos registró el miércoles, en vísperas de la muy popular fiesta de Acción de Gracias, más de 2.400 muertos por covid-19 en 24 horas, según datos de la Universidad Johns Hopkins, la cifra más alta en seis meses.

Con nuestra corresponsal en Nueva York, Silvina Sterin Pensel, y AFP.

Los casos de coronavirus en Estados Unidos van en aumento con cerca de 200.000 nuevos contagios a diario y más de 2.400 muertos por covid-19 en 24 horas. Este es la segunda jornada consecutivoa en que se ha superado el umbral de las 2.000 muertes diarias.

La última vez que la cifra diaria de fallecidos superó los 2.400 fue a principios de mayo, cuando Estados Unidos se encontraba en el apogeo de la crisis sanitaria.

Ante el temor de que esta nueva ola de Covid-19 se vaya de control, muchos estadounidenses tomaron la decisión de pasar separados el tradicional día de Acción de Gracias.

“Mi familia no vive en Nueva York, mis padres están en Seattle y no van a venir. Y yo no voy a preparar ninguna cena porque mis amigos no quieren reunirse con mucha gente. Es un poco triste, pero creo que es prudente que hagamos estos cambios durante esta celebración”.

El Día de Acción de Gracias es una gran celebración familiar en Estados Unidos, más importante que la Navidad para muchos, que reúne a amigos y familias.

“Me voy a quedar en mi casa; no voy a ir a Brooklyn donde vive mi hermano. Voy a tener que pasarlo solo. Soy un hombre mayor, sobreviviente de cáncer voy tratando de vivir un día a la vez”.

El Ministerio de Salud aconseja que la gente se quede en sus casas y NO se traslade para evitar la transmisión de Estado a Estado. Así y todo, muchos han decidido viajar y disfrutar el pavo y otras delicias junto a sus afectos. Para eso, se hacen el test de Covid en clínicas privadas. Las filas abarcan varias cuadras.

“Hace 9 horas que estoy parado en esta fila. Es una locura, con el día de acción de gracias la gente quiere poder viajar. Voy a visitar a un amigo en Hawai y me voy a quedar unos días y en el avión voy a usar la mascarilla todo el vuelo asi estoy seguro todo el tiempo”.

Se estima que a pesar de las advertencias de las autoridades alrededor de 50 millones de personas se movilizarán durante el fin de semana de Acción de Gracias.

Justicia estadounidense ampara a religiosos frente a restricciones en lugares de culto

Por otra parte la Corte Suprema de Estados Unidos prohibió el miércoles al gobernador del estado de Nueva York que imponga restricciones en los lugares de culto debido a la pandemia, basándose en la defensa de la libertad de culto recogida en la Constitución.

Los oficios religiosos no deben tratarse de manera diferente que las concentraciones de gente por razones no religiosas, según el veredicto.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, estipuló que en los lugares de culto de las llamadas "zonas rojas", donde el virus circula intensamente, solamente podrían reunirse 10 personas.

Pero en su veredicto, aprobado por cinco votos a favor y cuatro en contra, la Corte Suprema dio la razón a dos demandas, presentadas por la diócesis católica romana de Brooklyn y dos sinagogas, y consideró que estas normas se oponían al libre ejercicio de la religión, protegido por la primera enmienda.

Previamente, el tribunal se había pronunciado de manera contraria y validó restricciones similares en California y Nevada.

Pero este veredicto refleja el nuevo equilibrio de fuerzas en la Corte Suprema desde la llegada a finales de octubre de Amy Coney Barrett, una jueza católica conservadora nombrada por el presidente Donald Trump tras el deceso de Ruth Bader Ginsburg.

