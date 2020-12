En Venezuela, el dólar se afirma a expensas del bolívar

Con tres años de hiperinflación y siete en recesión, Venezuela, que se prepara para celebrar elecciones legislativas este domingo, está experimentando la peor crisis económica de su historia. Ante la devaluación del bolívar, que ha perdido 80% de su valor desde enero, el dólar ha ganado cada vez más terreno.

Con nuestra enviada especial a Caracas, Marie Normand.

Hasta hace unos meses el dólar era usado casi en secreto, pero ahora representa el 70% de las transacciones, según los economistas de la oficina de Ecoanalitica.

Luisa María vende cocos al lado de la carretera. Empezó a publicar sus precios en dólares hace unos seis meses: "¡No puedes trabajar de otra manera!", dice a RFI. “Porque hoy en día la mayoría la gente tiene dólares en sus bolsillos”.

Junto a él, Yoan Martínez vende batatas y mandioca. "Gano unos 50 dólares al mes con esto. No es suficiente. Me permite sobrevivir, comprar algo para comer todos los días", explica.

Para asegurarse ingresos dolares, muchos venezolanos, incluyendo la clase media, viven de la reventa de productos que compran al mayorista o que cocinan en casa.: "Trabajo para el gobierno", dice a RFI Gracia Moreno. “Con la devaluación del bolívar, ahora gano menos de un dólar al mes. Un dólar es el precio de un café. Y eso es más que el salario mínimo aquí. Así que además de mi trabajo, vendo bocadillos. Así es como sobrevivo”.

El bolívar no inspira confianza

“Es imposible creer en la moneda nacional, el bolívar, debido a su constante devaluación", explica el economista Luis Oliveros. "La gente que ofrece sus servicios no quiere hacerlo en bolívar porque no saben cuánto se les pagará realmente al final. Porque llevamos tres años de hiperinflación y no hay indicios de que la situación vaya a cambiar. Al principio, el gobierno solía perseguir a los que fijaban sus precios en dólares. Pero ya se dio cuenta de que no podía ir en contra de eso”.

El economista no cree en una dolarización formal de la economía venezolana, especialmente en vista de las sanciones de los Estados Unidos. Pero él cree que será difícil hacer marcha atrás y que el dólar llegó para quedarse.

