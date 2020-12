En Venezuela, una parte de la oposición juega el juego de las elecciones legislativas

Los venezolanos viven los últimos días de la campaña electoral para los comicios legislativos que se celebrarán este domingo 6 de diciembre. Diez partidos, que se presentan como una alternativa al chavismo, han optado por jugar el juego electoral para lograr escaños en la última institución del país que escapa del control del partido gobernante. Sin embargo, gran parte de la oposición, aliada al autoproclamado presidente Juan Guaidó, ha optado por boicotear estas elecciones.

Con nuestra enviada especial en Caracas, Marie Normand.

En una sala llena de militantes con polos morados, el color del partido Cambiemos, Walmer Pereira cree que participar en las elecciones es la única manera de que su país avance. “Creemos que la solución viene de la votación", dice Pereira a RFI. “Nosotros, no tenemos el apoyo de la comunidad internacional. Tenemos la solución dentro de nosotros", agrega el joven de 25 años.

Los dichos de Pereira son una clara oposición a Juan Guaidó, líder de la oposición reconocido por unos 50 países como presidente interino de Venezuela, incluyendo la Unión Europea. Guaidó ha optado por llamar al boicot de las elecciones y acusa a los partidos que no siguen esta línea de ser aliados disfrazados del partido en el poder.

La posición de los seguidores de Juan Guaidó "es insostenible", según el Secretario General de Cambiemos, Timoteo Zambrano. "Lo que propone la otra parte de la oposición no es sostenible en el tiempo y se basa en sanciones que afectan gravemente a la población. El gobierno está viviendo sus horas más oscuras: el 84% de la población lo rechaza. ¡No hay mejor momento para derrotarlo!”, dice a RFI Zambrano.

Cambiemos, y el bloque al que pertenece, esperan ganar al menos el 50% de los escaños en la Asamblea Nacional. Zambrano, sin embargo, espera un relativo equilibrio de poder, que según él le permitirá negociar proyectos de ley urgentes, especialmente económicos, con el partido gobernante.

¿Los números de la pandemia de coronavirus están muy por debajo de la realidad?

Una parte de este rechazo al gobierno se debe a la gestión de la pandemia de Covid-19. Justo antes de las elecciones legislativas, Venezuela flexibilizó las reglas del confinamiento, a partir del martes 1 de diciembre, iniciando una fase que debería durar todo el mes de diciembre, antes de un nuevo confinamiento previsto para enero.

Aunque Venezuela ha contabilizado oficialmente 102.000 casos de Covid-19 y poco menos de 900 muertes, estas cifras están muy por debajo de la realidad, según varias ONG locales.

En un país afectado por una grave crisis económica, muchos venezolanos no confían en los hospitales públicos, dilapidados y faltos de personal. Sin embargo, son estas instituciones las que son designadas por el gobierno para recibir a los enfermos.

Cuando Mario Suárez sintió los primeros síntomas de Covid-19 hace dos meses, buscó, principalmente, evitar el hospital público: "No hay médicos, todos los buenos se han ido al extranjero. Tampoco hay medicamentos, no hay nada aquí. No vas a poner tu vida o la de tu esposa o la de tus hijos en manos de alguien que no está calificado", dice a RFI Suárez quien decidió ir a una clínica privada.

Cuando los rayos X mostraron una infección pulmonar, Suárez decidió vender todo su equipo de trabajo, para limpiar ventanas en altura, para así poder pagar su tratamiento. Suárez cuenta que perdió a sus dos tíos por la enfermedad, así como a un miembro de la familia de su esposa, lo que le hace dudar del registro oficial sobre Covid-19 en Venezuela.

