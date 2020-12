Biden evalúa nuevas conversaciones rápidas con Irán después del regreso del acuerdo nuclear

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, buscará negociaciones rápidas sobre nuevas demandas a Irán tan pronto como Washington regrese al acuerdo nuclear con Teherán, informó el diario The New York Times.

Anuncios Lee mas

Con nuestro corresponsal en Washington, Xavier Vilá, y AFP.

El presidente electo, Joe Biden, defiende el retorno de los Estados Unidos al acuerdo con Irán del 2015 como el mejor modo de evitar una escalada nuclear en el Próximo Oriente.

Biden, en una entrevista con el periódico The New York Times, dijo que "va a ser difícil", pero si Irán vuelve a cumplir con el acuerdo nuclear, Estados Unidos se reincorporaría al pacto como punto de partida para las negociaciones de seguimiento.

Pero Biden no se quiere comprometer a cualquier precio. Para proceder, el presidente electo no sólo pedirá a Irán que se adhiera a las condiciones del acuerdo, si no que podría añadir prorrogar el apartado ahora establecido en 15 años que prohíbe a Irán enriquecer uranio hasta el nivel necesario para armar una cabeza nuclear.

Irán también tendría que abordar también sus actividades regionales a través de grupos aliados en Líbano, Irak, Siria y Yemen en las conversaciones que el equipo de Biden sugirió que podrían incluir a sus vecinos árabes como Arabia Saudita, aseguró el Times.

A cambio, Washington suavizaría las sanciones económicas, que se endurecieron notablemente con la campaña de presión máxima orquestada por la administración Trump. El presidente saliente castigó al sector financiero iraní, provocando una escalada de la inflación y ahogando el suministro de medicinas en medio de la pandemia del coronavirus.

Una política impulsada por los halcones conservadores estadounidenses encarnados en el jefe de la diplomacia, Mike Pompeo, quien recibió esta semana carta blanca de Trump para ejercer la máxima agresividad posible sobre Irán hasta el 20 de enero, cuando Biden tome posesión. Trump busca así torpedear las futuras negociaciones de Biden con Irán y evitar el restablecimiento del acuerdo nuclear.

El gobierno de Irán ha dado una cautelosa bienvenida a la victoria de Biden, pero los sectores más conservadores lo han acusado de ceder a lo que dicen es una "ilusión" de un cambio por parte del "Gran Satán" de Estados Unidos.

Con AFP

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo