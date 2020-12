Biden: ‘Voy a pedirle a la gente que por 100 días use mascarillas’

Joe Biden et Kamala Harris presentaron su equipo en Wilmington, el 1° de diciembre de 2020.

Joe Biden y Kamala Harris dieron su primera entrevista desde su victoria en las elecciones presidenciales de EE.UU. en la noche del jueves 3 de diciembre en el canal CNN. El presidente electo y la vicepresidenta enumeraron sus prioridades: la lucha contra la pandemia Covid-19, la economía, la desigualdad racial y el clima.

Con nuestra corresponsal en Washington, Anne Corpet

"No hay ninguna decisión que haya tomado que no haya discutido con Kamala primero", dice Joe Biden. Los dos demócratas se sientan a distancia, pero muestran su cercanía. Tanto Biden como Kamala Harris quieren ser ejemplares frente a la pandemia, y ambos serán vacunados lo antes posible - Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton, todos ex presidentes, han aceptado ser vacunados públicamente.

El presidente electo también anunció: "Voy a pedirle a la gente que por 100 días usen mascarillas. Solo durante 100 días, no para siempre". "Y creo que veremos una disminución significativa" de la epidemia en el país, que ha estado rompiendo récord tras récord durante varias semanas.Estados Unidos ha superado los 14 millones de infecciones y las 275.000 muertes por covid-19.

Biden también solicitó al principal especialista en enfermedades infecciosas del gobierno, Anthony Fauci, que permaneciera en su cargo y se una a su equipo covid-19 después de que llegue a la Casa Blanca.

"Le pedí que permaneciera exactamente en el mismo papel que tuvo", dijo Biden en la entrevista con CNN refiriéndose al experto de quien el presidente saliente, Donald Trump, sugirió que despediría después de las elecciones.

"Le pedí que fuera también mi asesor médico en jefe y formara parte del equipo covid", agregó.

Indultos y Twitter

Al preguntársele sobre el uso de los indultos presidenciales por parte de Donald Trump, Biden dijo: "Yo adoptaría un enfoque diferente, y no voy a hacer política en Twitter". Por su parte, Harris declaró que "cualquier decisión que salga del Departamento de Justicia debe basarse en hechos y leyes, no en la política".

El presidente electo elogió a su gabinete como "el más diverso de la historia". "Será a la imagen de Estados Unidos", advirtió.

Cuando se le preguntó sobre la importancia de la presencia de Trump en la ceremonia de juramentación, se rió y apunt: "Creo que será importante en el sentido de que demostrará que este es el final del caos que creó". »

Y el presidente electo añadió: "Me preocupa mucho la imagen que presentamos al resto del mundo”.

