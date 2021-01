Las Islas Malvinas a la hora del Brexit

Tras el acuerdo conseguido 'in extremis' entre la Unión Europea y el Reino Unido, la onda de choque provocada por el Brexit continúa propagándose, no solo a través de las capitales europeas. A más de 12.700 kilómetros de Londres, las Islas Malvinas o Falkland como prefieren llamarla los británicos, también se verán directamente impactadas.

Los espacios marítimos circundantes del Atlántico Sur occidental, -entre ellos las Malvinas-, son vestigios coloniales en pleno siglo XXI del viejo imperio británico de ultramar, que constituyen un enclave estratégico, con fuertes implicancias geopolíticas, económicas y militares. Para muchos especialistas, la proyección global post Brexit que busca construir el Reino Unido, se apoya precisamente en esos territorios de ultramar. RFI conversó con Julián Bilmes, sociólogo de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. miembro del Equipo de Investigación sobre la Cuestión Malvinas EdICMa.

RFI: ¿Que consecuencias podría tener la concreción del Brexit y el acuerdo logrado con la Unión Europea para la reivindicación Argentina sobre las Malvinas ?

Julián Bilmes: Podríamos decir que los impactos pueden ser tanto negativos como positivos para la posición argentina. Puede ser una oportunidad para avanzar fuertemente por via diplomática en el reclamo argentino, ya que la Unión Europea aclaró que en el acuerdo comercial acordado recientemente, no incluye lo que los británicos consideran sus territorios de ultramar. Incluso hay un antecedente muy importante, el año 2019 en que la Unión Europea prescindió, o más bien no acompañó al Reino Unido en su disputa contra el Archipiélago de Chagos. Por lo cual Chagos obtuvo en el seno de la asamblea de las Naciones Unidas y en la Corte Internacional de justicia, una victoria muy importante para que el Reino Unido abandone esa pertenencia colonial.

RFI: ¿En el plano económico cual podría ser el impacto para las Malvinas?

Julián Bilmes: El impacto económico que puede tener el Brexit sobre la economía de las Islas Malvinas, por el hecho de no haber sido incluidas, -como todos los territorios británicos de ultramar que quedaron fuera del acuerdo alcanzado recientemente entre ambas partes-, se verán obligadas a comerciar con la Unión Europea bajo las reglas de la OMC- Organización Mundial del Comercio; lo que puede significar gravámenes de entre el 6 y el 18% para los productos. La pesca y los productos cárnicos de las Malvinas están destinados en su gran mayoría, hacia el mercado europeo, eso implicaría un impacto fuerte. Sin embargo a quienes dicen que ese obstáculo podrían sortearlo haciendo trampa, bajo banderas de otros países, ya que actualmente tienen joint ventures con empresas españolas, coreanas y de otras nacionalidades.

RFI: ¿Qué papel podrían jugar las Islas Malvinas en el posicionamiento geopolítico post Brexit del Reino Unido?

Julián Bilmes: Se puede decir que ese es el carácter de la amenaza para el lado argentino, porque las Malvinas, como todos los territorios británicos de ultramar y todo el « collar de perlas » que tiene el Reino Unido en el Atlántico Sur, son un activo fundamental para la proyección del poder británico post Brexit. Personalmente trabajo sobre la idea de que se puede ver un alineamiento geopolítico muy importante, un giro nacionalista, soberanista, territorialista del nacionalismo británico, que emerge con el Brexit. En consecuencia, las Malvinas tienen un lugar central, porque es un punto de proyección y de abastecimiento hacia la Antártida. Que es una zona con recursos naturales estratégicos en materia ictícola, hidrocarburífera y metalífera.

