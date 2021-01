Turba asalta el Capitolio de EEUU y Trump es acusado de intento de "golpe"

Partidarios del presidente Donald Trump irrumpieron el miércoles en el Congreso de Estados Unidos cuando se certificaba la victoria de Joe Biden, provocando el caos y acusaciones de un intento de "golpe" tras un llamado de último minuto del mandatario para revertir su derrota electoral.

Con nuestro corresponsal en Washington, Xavier Vilas, Lucile Gimberg, y AFP.

Al grito de “paremos el robo” miles de partidarios de Donald Trump han asaltado el edificio del congreso, obligando a suspender la certificación legislativa de la victoria electoral del demócrata Joe Biden, en una acción que evoca un golpe de estado por lo que supone de irrupción del proceso democrático. La agresividad de la multitud responde a la arenga previa de Trump des de la elipse, a un paso de la Casa Blanca, conminando a sus seguidores a forzar la situación hasta el límite.

"Todos los que estamos hoy aquí no queremos ver como demócratas radicales de izquierda envalentonados y la prensa que miente nos roben nuestra victoria electoral. Nunca abandonaremos, nunca reconoceremos la derrota, es no pasa, no se reconoce la derrota cuando involucra un robo", decía el presidente saliente Trump.

Una retórica agresiva que resonaba entre los asistentes al discurso como Don Wright. "Fue robado, por eso estamos aquí, hemos venido para apoyar al presidente Trump, y a todos los demás que quieren las elecciones libres que necesitamos", dice Wright.

A su lado, su esposa Jocelyn desgranaba los motivos por los que apoya al presidente: "Amo mucho al presidente Trump, soy una auténtica patriota. Y si perdemos nuestros derechos y perdemos esta elección mis hijas no tendrán el país en el que yo crecí. Y eso me horroriza. No debemos permitir que gente nos quite las libertades y hagan con ellas lo que quieran".

Las autoridades aquí han decretado un toque de queda a medianoche con el objetivo de evitar la continuación de los disturbios.

Para el politólogo y asesor político del ala izquierda del Partido Demócrata, Andres Bernal, no se esperaba que esto sucediera:

Medios reportaron una persona herida de bala al interior del Capitolio. La víctima es una mujer que recibió un disparo en el hombro, según un agente citado por el Washington Post. Fue evacuada en camilla. Según CNN, se encuentra en estado crítico.

Para la politóloga de la Universidad de Columbia, Victoria Murillo, las acciones de los partidarios de Trump se pueden calificar como un acto de insurrección:

"Espiral mortal"

No hay dudas de que Biden se convertirá en presidente, dado que los demócratas ya controlan la Cámara de Representantes, pero más de 140 congresistas y una docena de senadores republicanos se han puesto del lado de Trump para desafiar los resultados, aunque no se ha probado ninguna evidencia de fraude en los tribunales.

Antes de que los disturbios obligaran al receso en el Capitolio, el líder republicano del Senado, el senador Mitch McConnell, durante cuatro años un acérrimo partidario de Trump, alertó sin embargo de los peligros de negarse a certificar la victoria de Biden, señalando un riesgo "mortal" para la democracia.

"Si esta elección fuera anulada en base a simples acusaciones de los perdedores, nuestra democracia entraría en una espiral mortal", dijo McConnell durante una sesión que comenzó con las objeciones de dos legisladores republicanos a los resultados en el estado de Arizona.

En los últimos días, miles de partidarios de Trump se habían estado congregando a instancias suyas en Washington, donde la presencia policial era mayor y muchos negocios estaban tapiados por miedo a enfrentamientos.

"No puedo decir que respeto nuestro proceso electoral", dijo a la AFP Gail Shaw, de 76 años, quien viajó desde Nueva Jersey. "Recuperaremos nuestra nación".

