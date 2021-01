El presidente Biden llama a la unidad nacional y a “vencer las mentiras”

El demócrata Joe Biden juró este miércoles como el 46º presidente de Estados Unidos, e hizo un llamado a la "unidad" en una ceremonia marcada por la pandemia y la ausencia de su predecesor Donald Trump, que abandonó Washington unas horas antes rumbo a Florida.

"Hoy es un día de historia y de esperanza", dijo Biden en su discurso inaugural en el que hizo un llamado a la "unidad" del país y prometió ser el presidente de todos los estadounidenses.

Biden, de 78 años, juró el cargo ante el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, en una ceremonia solemne delante del Capitolio de Estados Unidos.

Joe Biden jura como presidente de Estados Unidos el 20 de enero de 2021 en Washington SAUL LOEB POOL/AFP

"Hemos llegado tan lejos, pero todavía tenemos que ir más lejos", afirmó Biden, quien dijo que queda mucho por "sanar". En su discurso, el veterano político afirmó que Estados Unidos enfrenta "el surgimiento del extremismo político, la supremacía blanca, el terrorismo doméstico", pero afirmó que estas amenazas van a ser derrotadas.

Esta ceremonia sin público recordó a los 400.000 muertos por la pandemia en el país con un conjunto de banderas estadounidenses plantadas en la explanada frente al Capitolio. Biden quiso además recordar a las víctimas de la Covid-19 con un minuto de silencio y advirtió durante su discurso que Estados Unidos enfrenta la fase más "mortífera" de la pandemia.

El nuevo presidente exhortó también a los estadounidenses a combatir las manipulaciones de los hechos, en alusión a Donald Trump quien rechazó durante varias semanas el resultado de la elección presidencial. “Debemos rechazar la cultura en la que los hechos están manipulados e incluso inventados”, declaró el demócrata.

La llegada al poder de Biden marca también un día histórico para Estados Unidos, ya que Kamala Harris juró como la primera vicepresidenta del país.

Kamala Harris juró como vice presidente de EEUU. Miércoles 20 de enero de 2021. AP - Saul Loeb

La ausencia de Trump en la ceremonia marcó un hito en 150 años de tradición republicana, pero su gobierno estuvo representado por el vicepresidente saliente, Mike Pence.

La ceremonia, que ya había sido reducida por la pandemia, quedó además marcada por la toma del Capitolio el pasado 6 de enero, que obligó a un despliegue de seguridad sin precedentes en Washington, donde el tráfico está cortado en todo el centro de la ciudad y hay miles de efectivos de la guardia nacional desplegados.

Los actos de investidura, en los que Lady Gaga cantó el himno nacional y Jennifer Lopez interpretó el clásico "This Land Is Your Land", se realizan bajo fuertes medidas de seguridad luego de la toma del Capitolio por simpatizantes de Trump hace exactamente dos semanas.

El veterano político prevé comenzar su mandato con 17 decretos para revertir políticas que marcaron la gestión de su predecesor, entre ellas el retorno al Acuerdo de París sobre el clima y a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y establecerá nuevas pautas en materia de inmigración, medioambiente, covid-19 y economía, según sus colaboradores.

Fuente: Agencia France Presse.

