Ecuador: a días de la elección presidencial, el país batalla contra la pandemia de COVID-19

En Ecuador los candidatos a la elección presidencial del domingo arrojan sus últimas fuerzas para convencer a los electores. La crisis económica y la pandemia son las dos preocupaciones principales del electorado según encuestas de opinión. Y es que Ecuador sigue batallando contra la epidemia de COVID-19. Y en particular la ciudad de Guayaquil, que está lejos de recuperarse de los meses trágicos de marzo y abril pasado cuando la cantidad de muertos desbordó a los hospitales y las autoridades.

Con nuestro enviado especial a Ecuador, Raphael Morán, y AFP.

Ecuador, uno de los primeros focos de la pandemia en Latinoamérica, superó este domingo los 250.000 casos de coronavirus, once meses después de que se anunciara el primer positivo en el país, según los balances oficiales.

El país andino registró un incremento de 1.049 positivos en las últimas 24 horas para llegar hasta 250.828 registros, conforme al último informe de situación nacional por covid-19.

El ritmo de contagios empezó a repuntar en diciembre cuando reaparecieron incrementos diarios de cuatro dígitos y hubo picos por sobre los 3.000, como el 16 de enero con 3.942; el 24 de 3.060 y el 30, con 3.092.

La capital Quito, donde viven 2,8 millones de personas, es la ciudad con mayor cantidad de casos con 80.919 positivos.

En Guayaquil, de 2,7 millones de habitantes, donde se registran 22.074 positivos, Ecuador reportó el primer caso del nuevo coronavirus del país el 29 de enero.

“Acá tenemos una ocupación de 100% de cama de UCI”, dice a RFI El doctor Jhon Cuenca es médico intensivista del grupo hospitalario Kennedy en Guayaquil. “Y en hospitalización o sala en piso. Tenemos una ocupación del 60 o 70%. En marzo y abril [de 2020] fue apocalíptico. Todas las clínicas y todos los hospitales de Guayaquil estaban al tope de su capacidad. Era un desfile de pacientes que iban de clínica en hospital buscando donde poderse atender. Y muchos murieron en su casa”.

Debido a la falta de test durante la primera ola, no se sabe exactamente cuántas personas fallecieron de COVID-19 . Pero durante el peor momento de la pandemia, la mortalidad en la región de Guayas pasó de 3000 a 16.000 personas. Guayaquil vivió escenas trágicas: cadáveres apilados en las calles y en contenedores y sin respetar protocolos de identificación.

“Nosotros éramos cuatro hermanas, pero ahora somos tres, porque una falleció por la pandemia y hasta ahora no sabemos qué ha sucedido con ella”, dice a RFI Greta Encalada quien aún no ha podido recuperar el cuerpo de su hermana que murió el 26 de marzo pasado. “Ella estuvo en primera línea trabajando, era guardia de seguridad. La ayuda llegó muy tarde, cuando ya mi hermana ya había fallecido. Se llevaron [su cuerpo] y desde ese momento no sabemos nada”.

Las consecuencias psicologías de la primera ola aún se hacen sentir.

“Mucha gente no puede dormir bien, está muy muy ansiosa”, dice a RFI el Dr. Cuenca. “Hace tres o cuatro años vivimos un terremoto [el sábado 16 de abril de 2016, en la provincia ecuatoriana de Manabí, ndlr] y esto ha sido como sufrir 10 terremotos. Aumentó el consumo de medicación para poder dormir. Yo, que fui paciente también por COVID-19, necesité [esa medicación]”.

En todo el país está vigente el teletrabajo para los funcionarios del sector público y es opcional para el privado, medida que se aplicará hasta el 9 de febrero.

La semana pasada arribó un primer lote de 8.000 dosis de la vacuna desarrollada por la alianza estadounidense-alemana Pfizer/BioNTech para empezar a inmunizar a personal médico de primera línea, así como en residencias de ancianos.

El país, con 17,4 millones de habitantes, que cursa la última semana de campaña electoral de cara a los comicios presidenciales del 7 de febrero, también registra 14.859 muertos a causa del coronavirus.

