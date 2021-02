Ecuador: 41 familias siguen buscando a sus seres queridos víctimas de la Covid-19 en marzo

La ciudad de Guayaquil aún no ha superado la tragedia de la primera ola de Covid-19 cuando las autoridades sanitarias fueron desbordadas por la cantidad de muertos. Decenas de cuerpos están sin identificar desde marzo y abril. RFI habló con familias que aun buscan a su ser querido.

Por Raphael Moran, enviado especial de RFI

"Somos cuatro hermanas. Ahora tres. Una falleció durante la pandemia. Y hasta ahora no sabemos qué ha sucedido con ella”. Al igual que decenas de familias de Guayaquil, Greta Encalada y sus hermanas siguen sin encontrar a sus difuntos que murieron de Covid-19 en marzo y abril de 2020.

A casi un año de una primera ola que azotó el centro económico del Ecuador, 41 familias aún no han recuperado el cuerpo de su familiar. La hermana de Greta, María Dolores era guardia de seguridad. Tenía 46 años cuando se contagió con Covid-19.

El 24 de marzo se sintió mal. Pasaron 12 horas hasta que un vehículo viniera a buscarla pero era demasiado tarde. María Dolores había sufrido un infarto y ningún hospital pudo recibirla a tiempo, recuerda con dolor Greta. “De ahí, no sabemos nada”, concluye.

La salud de María Dolores se agravó en el peor momento de la pandemia. “Sepultábamos a miles de personas. Los cadáveres se apilaron a fuera de los hospitales”, recuerda Zaida Rovira, vice defensora del Pueblo en Guayaquil. Con el respaldo de la Defensoría del Pueblo de Guayaquil, los familiares consiguieron una sentencia judicial en julio de 2020 por el trato indigno e inhumano a sus familiares que fallecieron de Covid.

Pedido de disculpas

El juez ordenó al Ministerio de salud pública del Ecuador, a los hospitales concernidos y al Institutito de Seguridad Social pedir disculpas a los familiares y a brindarles una asistencia psicológica.

En total, las autoridades sanitarias tardaron en identificar cerca de 200 cuerpos, muchos de ellos se descompusieron. La tragedia puso al descubierto la falta de respeto de los protocolos de tratamientos de los cuerpos de pacientes en pandemia, y la impreparación.

“Lo más terrible es que creemos que hay una cantidad de cuerpos que no van a ser reconocidos nunca. Ya se tomaron todas las muestras de ADN a todas las familiares que están buscando a los que en vida fueron sus seres queridos. Hay 41 familias que aún están buscando los cuerpos. Pero existen 68 cuerpos inidentificados. No hay coincidencia en las muestras”, constata Zaida Rovira.

Zaida Rovira, vice defensora del Pueblo de Ecuador. © RFI Raphael Moran

Y pregunta: ¿A qué deducción llegamos? Que existen que 68 familias que sepultaron a personas que no fueron sus seres queridos. ¡Que el Estado les entregó otros cuerpos!

Soraya Díaz habla con dificultad. El dolor parece haberle quebrado el aliento. “Mi madre falleció el 25 de marzo, pero recuperamos su cuerpo cinco meses después”, cuenta a RFI esta abogada de formación. Y aunque la insoportable espera concluyo, un litigio con la clínica privada donde falleció su madre, la impide cerrar ese doloroso capítulo.

Soraya Diaz en entrevista con RFI. © RFI Raphael Moran

“Nuestra madre fue ingresada con la tarjeta de crédito abierta y un pagaré firmado en blanco. Después de la odisea de la desaparición del cuerpo (…) habíamos pagado todo. Solo quedaban 100 dólares de diferencia. Y aparecieron exámenes después de su fallecimiento, por 2500 dólares. Y nos siguen exigiendo esta cantidad. Admitieron un supuesto error de 500 dólares. Esto ha sido un mercado”, relata Soraya, indignada.

Como muchos familiares que perdieron a un ser querido durante la pandemia, Greta Encalada sufre trastornos psicológicos. “Estoy con ayuda psiquiátrica porque no puedo dormir bien y ahora estoy con un problema que me causa dificultades para caminar. Voy a ver con el neurólogo qué es lo que está sucediendo. Puede ser el estrés. No he podido volver a trabajar”.

El doctor Jhon Cuenca, intensivista del hospital Kennedy en Guayaquil confirma a RFI que ha aumentado las necesidades de somníferos entre la población de la ciudad, por el trauma que ha dejado la pandemia.

