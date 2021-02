Segunda destitución: sentar un precedente incluso si Trump no es condenado

El ex presidente Trump.

Por cuarta vez en la historia, un presidente de Estados Unidos es sometido a un proceso de destitución. Dos de esos juicios involucran a Trump y el ultimo de ellos comienza hoy delante de 100 miembros del Senado. Trump es acusado de 'incitación a la insurrección' por el asalto al capitolio el 6 de enero.

Anuncios Lee mas

En el papel, Trump puede evitar la destitución por segunda vez, como ya fue el caso en febrero de 2020 cuando fue absuelto por el caso ucraniano.

En esta oportunidad, 17 senadores republicanos, de los 50, tendrían que unirse al voto de los demócratas.

Solo 5 lo hicieron recientemente a propósito de una moción presentada por un republicano para denunciar el carácter inconstitucional de la acusación (50 demócratas más 5 republicanos).

La moción en favor de Trump no prosperó, pero ha sido una indicación de que el ex presidente puede contar con la fidelidad del grueso del partido.

Sus abogados sostienen, de otro lado, que es "absurdo" destituirlo de un cargo que ya no tiene.

Pero los demócratas responden que Trump es responsable del "más grave crimen constitucional jamás cometido por un presidente de Estados Unidos" al incitar a sus seguidores a emprender el asalto del Capitolio.

Por eso, en las calles de Washington, algunos esperan que el juicio servirá de ejemplo.

"No importa si es condenado o no, lo que cuenta es que este proceso en destitución va a enviar un mensaje muy claro al mundo entero: lo que ocurrió no puede ni debe volver a tener lugar. Nunca más",dijo una mujer a nuestra corresponsal en Washington, Anne Corpet.

La incógnita 2024

Para este otro ciudadano lo que está en juego es otra cuestión: "Todo esto es una pérdida de tiempo, pues Trump ya dejó el poder. Lo único que cuenta es saber si volverá a ser candidato. Ya está viejo, no creo que lo haga".

Pero muchos sí creen en la candidatura Trump 2024. Por eso esperan que el proceso de destitución que empieza hoy contribuirá a estrecharle la vía política, en caso de que la legal fracase.

Los líderes de la Cámara anunciaron que llegaron a un acuerdo con los equipos legales sobre las reglas del proceso, previsto para arrancar este martes a las 13h00 locales (18h00 GMT).

En Estados Unidos, el New York Times estima que el proceso puede ser relativamente rápido y que podría finalizar a comienzos de la próxima semana.

En el caso de que Trump sea condenado, el Senado votará entonces por mayoría simple si le prohíbe ostentar cargos públicos en el futuro, según confirmó el líder de la mayoría, Chuck Schumer.

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo