Fallece el expresidente argentino Carlos Menem a los 90 años

Político de raza y líder carismático, héroe de una ”revolución liberal” que terminó con una catástrofe, el expresidente argentino Carlos Menem falleció este domingo 14 de febrero 2021 a los 90 años. Vinculado a escándalos y asuntos de corrupción, logró escapar a la prisión hasta el final, gracias a sus fueros parlamentarios como senador nacional. Semblanza y balance con nuestro corresponsal.

Anuncios Lee mas

Su nombre quedará vinculado a una década marcada por la ostentación y el dinero fácil, acusaciones de corrupción y casos sin resolver, incluidos dos terribles atentados terroristas que aún siguen impunes. Pero también, si bien hoy es la imagen negativa la que domina, por cierta estabilidad económica y una reforma constitucional que modernizó las instituciones del país. Sucesor del radical Raúl Alfonsín, presidente de la restauración de la democracia en 1983, el peronista Carlos Menem fue elegido en 1989 en un país en crisis donde la recesión y la hiperinflación parecían destinadas a arrasar con todo.

Avezado político de 59 años hasta entonces gobernador de La Rioja, provincia del norte de Argentina que ha acogido a muchos inmigrantes sirios, como sus padres, Menem no tenía un plan real para salir de la crisis. Antes de nombrar un ministro de Economía, Domingo Cavallo, quien propone una solución radical, la "ley de convertibilidad”, por el cual un peso vale un dólar, las dos monedas se pueden usar indistintamente en el país y el Banco Central deberá tener siempre en reserva tantos dólares como pesos haya en circulación. Cede la inflación, se estabiliza la economía y, gracias a un enorme programa de privatizaciones, llegan inversiones extranjeras. El PBI crece a tasa récord, la Argentina es citada como ejemplo por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y las naciones industrializadas, Menem ha hecho de su país un laboratorio de liberalismo triunfante.

Pero las pequeñas y medianas empresas no soportan el impacto, especialmente a partir de 1995, cuando, de México a Indonesia, los países emergentes devalúan, lo que Argentina no puede hacer debido, precisamente, a la "ley de convertibilidad". Para mantener la paridad peso-dólar, asume una deuda masiva. El desempleo se dispara y la recesión se instala en 1998. Al año siguiente, el radical Fernando de la Rúa se impone en las elecciones presidenciales frente al peronista Eduardo Duhalde (reelegido en 1995, Menem no podía postularse por tercera vez). De la Rúa había prometido un cambio, pero no renuncia a la paridad peso-dólar. Se endeudará aún más, antes de ser abandonado por el FMI. La Argentina se hunde en una crisis peor que la de 1989. De la Rúa abandona la Casa Rosada, el palacio presidencial, en helicóptero, bajo la presión de la calle, en diciembre 2001.

En enero de 2002, Duhalde, elegido por el Congreso, acabará con la convertibilidad tras una devaluación del peso donde millones de ahorristas perderán gran parte de sus ahorros. Este traumático final de un sistema monetario, que había sido la piedra angular de la política económica en la década de 1990, explica que sea condenado por muchos, pese a que numerosos economistas piensen que el desastre podría haberse evitado.

Recibido como héroe de la "revolución liberal" en Washington, Londres o París.

Lo cierto es que, durante una década, Carlos Menem, verdadero animal político y caudillo carismático, fue aclamado por la mayoría de sus conciudadanos, a la vez que era recibido como héroe de la "revolución liberal" en Washington, Londres o París. En ese momento, sus electores, pero también los líderes occidentales, no parecían acordar importancia a los "efectos secundarios" de sus políticas económicas, y mucho menos al "lado oscuro" del menemismo. Desde el inicio de su mandato hubo acusaciones de corrupción. Pero, cuando la economía crecía, preferían aplaudir la despreocupación de un presidente "transgresor" que conducía una Ferrari a 180 km por hora por carreteras donde la velocidad estaba limitada a 130, y cuyo menú favorito era "pizza y champán". Transgresor hasta haber intentado seducir a Madonna recibiéndola sola en la Casa Rosada durante el rodaje de Evita, la película basada en la ópera sobre Eva Perón.

Atentados terroristas

Este lado oscuro de los años de Menem adquiere un aspecto más inquietante después del ataque a la mutual judía Amia el 18 de julio de 1994, que dejó 85 muertos. Según la justicia argentina, fue planificado por Irán, con el Hezbollah libanés como ejecutor. Pero la investigación descartó otra pista, que no contradice la finalmente adoptada, presumiblemente para no involucrar a un empresario de origen sirio cercano al presidente. Menem, el ministro del Interior y el entonces jefe de inteligencia fueron acusados ​​de encubrimiento. Pero, de juicio en juicio y apelación en revisión, el expresidente terminó siendo exonerado 25 años después del atentado. El ataque a Amia fue precedido, el 17 de marzo de 1992, por el ataque a la embajada de Israel (22 muertos), también atribuido a Irán y Hezbollah. El porqué de estos dos actos terroristas sigue siendo un misterio. Algunos argumentan que se trataba de hacer pagar a la Argentina su participación en la primera Guerra del Golfo (1991), tras el alineamiento del país con Estados Unidos, así como el reclamo de Menem de mediar en el conflicto árabe-israelí.

El 15 de marzo de 1995 Carlos Menem Jr., de 26 años, el hijo mayor del presidente, murió a los mandos de un helicóptero que chocó contra cables de alta tensión. Accidente, concluye la justicia. Pero su madre, Zulema Yoma, luego separada de Menem, afirma que fue un atentado. Posibilidad que el padre terminó por admitir en 2014. Entretanto, 14 personas vinculadas a la investigación habían perdido la vida en misteriosas circunstancias. En esta ocasión, se volvió a plantear la posibilidad de un "castigo" desde Medio Oriente. Pero también el de un mensaje mafioso, en un momento en que los cárteles de la droga colombianos tomaban posición en Argentina.

En noviembre del mismo año, una explosión destruyó una fábrica de armas y mató a siete personas. Oficialmente, sigue siendo un accidente. En realidad, como se supo después, se trataba de encubrir un tráfico decidido por el propio Menem: entre 1992 y 1995, Argentina había vendido ilegalmente armas a dos países embargados por estar involucrados en conflictos, Croacia y Ecuador. En estos dos casos, el exjefe de Estado será finalmente exonerado. Pero cabe aclarar que después de postularse sin éxito a las elecciones presidenciales de 2003 (lideró la primera vuelta pero, ampliamente superado por Néstor Kirchner en la segunda según las encuestas, no se presentó al ballotage), Carlos Menem se presenta como candidato a senador por la provincia de La Rioja en 2005, siendo reelecto desde entonces. Así, incluso en caso de sentencia firme (hubo algunas).

Gracias a este cargo de senador, Carlos Menem supo resistir el declive de su popularidad que también llegó a su provincia, La Rioja, y, sobre todo, escapar de una posible pena de prisión (aunque estuvo detenido en 2001, cuando no tenía mandato electivo, en el marco de la investigación del caso de venta de armas). Y cuando los senadores no peronistas solicitaron el levantamiento de su inmunidad parlamentaria, recibió sistemáticamente el apoyo de sus colegas kirchneristas, supuestamente enemigos jurados. No en vano: si Menem, envejecido y cansado, hizo raras apariciones en el Senado bajo las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner, entre 2005 y 2017, siempre estuvo presente cuando su voto podía ser decisivo para el poder. El menemismo fue una corriente de derecha y liberal, el kirchnerismo quiere ser de izquierda y nacionalista; los Kirchner hicieron de los derechos humanos un estandarte, ya que Menem indultó a los líderes dictatoriales condenados bajo la presidencia de Alfonsín. Pero los peronistas son pragmáticos que saben unirse cuando es necesario. Cínicos, dicen sus opositores, que afirman que la corrupción fue tan importante, si no más, en los años de Kirchner como bajo la presidencia de Menem.

En todo caso, el actual presidente, Alberto Fernández, decretó un duelo nacional de tres días por la muerte del Carlos Menem y mandó mensajes muy cálidos a la familia del exjefe de Estado. En el mismo sentido se expresaron la mayoría de los políticos, sean del oficialismo peronista o de la oposición, con la notable excepción de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo