La Corte Suprema obliga a Trump a entregar declaraciones de impuestos

La Corte Suprema de Estados Unidos denegó este lunes 22 de febrero la petición final de Donald Trump para impedir que sus declaraciones de impuestos sean entregadas a un fiscal de Nueva York.

Con nuestro corresponsal en Washington, Xavier Vila, y AFP.

La estrategia de Trump de esconder por años sus impuestos sucumbe, en una derrota sin paliativos que llevó al antiguo presidente a reaccionar con ira, vinculando la decisión judicial a una caza de brujas orquestada por el partido demócrata.

Durante su campaña electoral, Trump prometió publicar sus declaraciones de impuestos, pero nunca lo hizo. Fue el primer presidente desde Richard Nixon que se negó a difundir sus declaraciones fiscales.

Huérfano ya de la excusa de que Hacienda audita sus impuestos y de que su condición de presidente le eximia de cumplir, los gestores de Trump entregaran la documentación de inmediato.

Y si bien no hay garantía de que los datos trasciendan, atendiendo a las reglas que se aplican a un gran jurado, ya se sabe que Trump no pagó impuestos federales en 11 de los 18 años que el New York Times le investigó.

El rotativo concluyó que el magnate sólo pagó 750 dólares al erario público federal en casi dos décadas. Considerando que quien ingresa más de 523.000 dólares al año debe pagar un 37% de impuestos, esos 750 dólares resultan un insulto que alienta el hastío del ciudadano de a pie, que ha inundado las redes sociales pidiendo un último esfuerzo al gobierno para con Trump, para que le financien un mono naranja como el que visten los prisioneros. Mejor esto, escribieron algunos, que verlo evadido en un paraíso fiscal sin tratado de extradición con los Estados Unidos.

La fiscal demócrata del estado de Nueva York, Letitia James, investiga también denuncias de fraude bancario y fraude de seguros presuntamente cometidos por la Organización Trump en el marco de una demanda civil.

El expresidente de 74 años, recientemente absuelto en un segundo proceso de destitución por incitar a sus seguidores a la insurrección en la invasión del Congreso el 6 de enero, enfrenta asimismo otras demandas judiciales, la mayoría en el ámbito civil.

También enfrenta una investigación penal de fiscales en Georgia sobre sus intentos de subvertir el resultado de la elección presidencial en ese estado, tras llamar a un alto funcionario de Georgia y pedirle que "hallara" votos.

