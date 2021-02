Maduro advierte a la UE con que no habrá "ningún trato" sino “rectifica las sanciones”

Luego de expulsar de Venezuela a la embajadora de la Unión Europea en Caracas, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció que si Bruselas no "rectifica" y retira las sanciones a sus funcionarios, no habrá nunca más trato alguno con el bloque europeo.

Con nuestro corresponsal en Caracas, Víctor Amaya, y AFP.

El mandatario venezolano Nicolás Maduro reiteró que su gobierno espera la salida del país de la embajadora de la Unión Europea en Caracas, Isabel Brilhante Pedroza, en las próximas horas luego de declararla persona non grata como respuesta a las sanciones individuales del bloque contra 19 funcionarios aliados del chavismo.

“Nosotros no queríamos hacer esto, lo hacemos en contra de nuestra voluntad, incluso”, dijo Maduro. “Queríamos mantener las mejores relaciones con toda Europa, pero no podemos aceptar que vengan a agredir a Venezuela (...) O ustedes rectifican o con ustedes no hay más nunca ningún trato de ningún tipo”.

Maduro afirmó que había estado adelantando contactos con un país del bloque europeo para iniciar conversaciones, ahora truncadas. Acotó que la Unión Europea es bienvenida en Venezuela si mantiene el respeto al país y a sus “instituciones democráticas”, como las calificó.

Por su parte, el líder opositor Juan Guaidó emitió un comunicado en el que calificó como “injustificable” la expulsión de Brilhante Pedroza y rechazó las amenazas proferidas contra los embajadores de España, Francia, Alemania y Países Bajos, quienes recibieron una nota de protesta por parte del canciller Jorge Arreaza, quien dijo que también pudiera decirles adiós.

La UE -que había planteado, sin éxito, aplazar los comicios legislativos celebrados en diciembre pasado para buscar condiciones que garantizaran la participación de la oposición- solicitó este miércoles al gobierno de Maduro revertir la expulsión de Brilhante Pedrosa, quien ocupaba el cargo de embajadora desde octubre de 2017.

El pasado 29 de junio, después de otro paquete de sanciones, Maduro había declarado persona no grata a Brilhante y también le dio entonces 72 horas para salir de Venezuela. Sin embargo, cuando se cumplía ese plazo, su gobierno dio marcha atrás después de negociaciones con el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell.

