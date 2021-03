El Salvador: El presidente Nayib Bukele consolida su poder en las elecciones

En El Salvador, el presidente Nayib Bukele se impone como gran ganador de las elecciones legislativas celebradas ayer, al lograr su partido el 65% de los votos según la primera fase del escrutinio.

Los partidos aliados del presidente Nayib Bukele sacan una clara ventaja sobre sus rivales en el conteo de votos tras las elecciones legislativas de este domingo en El Salvador, que podrían darle al gobernante el control del Parlamento.

El partido Nuevas Ideas (NI), que Bukele ayudó a formar y que disputaba una elección por primera vez, junto a la Gran Alianza Nacional (Gana), obtienen entre ambas más de la mitad de las preferencias, según los resultados preliminares con un escrutinio de 64% difundidos en tiempo real por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

De confirmarse, será una victoria nunca vista antes en el país desde la llegada de la democracia, en 1992. “Lo que estamos viviendo es un hito histórico bastante importante. Según los resultados preliminares que tenemos a la fecha y que obviamente tendrán que ser confirmados, el partido del presidente, ese joven presidente millenial Nayib Bukele, Nuevas Ideas, va a arrasar en la Asamblea Legislativa. Cuando decimos arrasar es que no solamente ese partido va a tener probablemente los 43 escaños que le permitiría obtener la mayoría simple, que sería un hito per se, pero también la cuestión es si Nuevas Ideas podría alcanzar los 56 escaños que representarían entonces la mayoría calificada, lo cual es una clave esencial al momento de la elección de altos cargos, como por ejemplo los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la aprobación de préstamos internacionales y la votación para leyes no ordinarias”, detalla para RFI Thierry Maire, investigador en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (EHESS) y especialista en Centroamérica.

En efecto, con control legislativo, Bukele podrá incidir en los nombramientos en la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría y la Fiscalía, con las cuales ha tenido disputas, así como promover reformas constitucionales. Para el experto se trata de un arma de doble filo. “Mucha gente tilda a Bukele de aprendiz dictador, pero otros lo ven como alguien que se atreve por fin a enfrentar los problemas de la clase política corrupta. Ahora, una cosa es obtener los y otra es gestionar este escenario inédito de poder. También es un riesgo porque si logra sus retos, muy bien para él o para su partido, pero si cae en las mismas trampas que los anteriores o falla no tendrá a nadie más que culpar a su mismo”, comenta Thierry Maire.

Estas elecciones se han celebrado en medio de una desaceleración de la economía salvadoreña, acentuada por la crisis del coronavirus que ha disparado el gasto con una deuda del 90% del PIB. “El crecimiento económico no alcanzará para cubrir los reembolsos y es un reto bastante importante, con la mayoría calificada será mas fácil una reforma fiscal” analiza Maire que al mismo tiempo coloca la inmigración, la pobreza y la violencia como los mayores problemas. “Es cierto que en 2020 bajó el número de homicidios, pero no sabemos si es porque hubo menos o porque hubo negociaciones entre las maras y Bukele antes de las elecciones. Esa disminución de la tasa de homicidios no salió de la nada”, añade el investigador.

El conteo preliminar permite al TSE marcar la cantidad de votos que recibe cada organización política. Será recién desde el martes que iniciará el conteo oficial, donde se determinará cuántos de los 84 escaños del Congreso Unicameral le corresponderá a cada partido.

Bukele, quien celebró su "victoria" en Twitter el domingo, pese a lo preliminar de los resultados, compartió en esa red una encuesta a boca de urna de la firma costarricense Cid Gallup, que asegura que Nuevas Ideas obtuvo amplia mayoría en el Parlamento, con más del 67% de los votos. Aunque no se divulgaron los detalles técnicos del sondeo.

Con AFP

