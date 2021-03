Brasil: cuatro ministros de Salud en un año de pandemia

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, anuncia que el nuevo ministro de Salud será el cardiólogo Marcelo Queiroga. Es el cuarto ministro desde que comenzó la pandemia de coronavirus, este cambio interviene cuando el sistema de salud se encuentra al borde del colapso en un país muy castigado con casi 280.000 muertos.

Anuncios Lee mas

Queiroga, que es presidente de la Sociedad Brasileña de Cardiología (SBC), sustituye al general Eduardo Pazuello quien dijo en rueda de prensa que el mandatario ultraderechista estaba buscando su remplazo para “reorganizar el ministerio de Salud”.

El gobierno de Bolsonaro ha sido blanco de críticas por la caótica gestión de la crisis sanitaria y por su continua negación de la gravedad de la situación en el país, donde la mitad de los 27 estados tienen los hospitales al borde del colapso desde que en febrero se produjera un alza en los contagios y las muertes.

Pazuello estaba en la cuerda floja desde hacía ya varias semanas. Su nombramiento fue muy criticado porque el general no tenía ningún título médico ni tampoco experiencia en salud pública. Ha sido un gran defensor del uso de medicamentos no homologados para tratar a los enfermos de Covid-19 como la hidroxicloroquina, usada contra el paludismo. Los dos antecesores de Pazuello habían dejado el cargo por no apoyar este tratamiento.

Su manejo de la compra de vacunas también ha sido muy criticado y se ha pedido una investigación en el Congreso. Igualmente está en el punto de mira de la Corte Suprema que investiga su gestión de la pandemia en la ciudad de Manaos que se quedó sin oxígeno para los enfermos.

Los médicos piden que se acelere la campaña de vacunación para frenar los contagios. Antes de dejar el cargo, Pazuello anunció la compra de 100 millones de vacunas Pfizer-BioNTech, que llegan en septiembre y también en el segundo semestre está previsto que lleguen 38 millones de dosis de la vacuna Janssen de la empresa farmacéutica Johnson & Johnson. (con AFP)

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo